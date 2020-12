“Si quisiera estar en Facebook solo para hablar con mi abuela, debería poder hacerlo”

Desde el punto de vista de Or Lechner las tareas de recopilación de datos en .nternet no son muy distintas de la actividad pesquera: “Si un pescador daña el entorno de alguna manera, tal vez cazando demasiados peces en muy poco tiempo, se perjudicará a sí mismo y al resto de pescadores. En la próxima temporada no podrán salir a pescar”, explica el fundador de Luminati, una startup que se precia de pescar datos de forma ética, durante su intervención en el WebSummit, que se celebra estos días en Lisboa y de forma virtual. “Si dañamos el ecosistema, toda la industria se verá dañada”.

El evento, considerado el mayor del mundo en el sector tecnológico, está siendo un goteo de expertos que advierten de los riesgos que entrañaría que en esta industria siga reinando la misma idiosincrasia. “La pregunta no es quién tiene tus datos. Es quién los controla”, razona Cindy Cohn, directora ejecutiva de Electronic Frontier Foundation. “La mayoría del tiempo, tenemos nuestros datos, pero no tenemos el control: podemos perderlo de un solo clic”. Para Cohn, especializada en derechos digitales, recuperar ese dominio exige poder ir más allá de hacer clic en un acuerdo. “Hay que cambiar algunas reglas y algunos modos en que se construye la industria”.

Lenchner apuesta por una aproximación distinta al modo de tomar las decisiones. Su pequeño test para saber cuándo está actuando de forma ética en sus negocios es “eliminar el factor dinero”: “Piensa que no vas a ganar nada, pero tampoco vas a perder dinero y todo se vuelve mucho más obvio”. En su opinión, esta postura garantiza coherencia en el modo de actuar, aunque se esté en un mercado internacional: "Para lo ético no hay fronteras. No puedes decidir ser ético en un continente y en otro no. Cuando tienes un estándar no estás atado a un país: es global".

Cohn, por su parte, aboga por un cambio que también debe venir desde fuera. “Tenemos que combinar esto con leyes y políticas que liberen ese espacio”, señala. La líder de la Electronic Frontier Foundation, que este año cumple tres décadas defendiendo la libertad de expresión y la privacidad digital, se muestra optimista ante el surgimiento de empresas que se presentan como alternativas a las grandes tecnológicas y defienden otras prácticas. Pero sabe que el cambio llegará lentamente. “Hay esfuerzo para crear alternativas en casi todos los espacios, pero no creo que vayan a ser capaces de competir con las grandes empresas”, admite.

Su receta para la lenta transformación de este ecosistema, pasa por la interoperabilidad de unas y otras plataformas, de manera que el usuario puede utilizar las partes que le interesen en cada una, sin necesidad de registrarse en todos sus servicios y aceptar las condiciones que estos implican. “Si quiero ir a Facebook solo para hablar con mi abuela y no quiero que el resto de mi red social esté ahí, debería ser capaz de hacerlo. Hay infinidad de maneras tecnológicas de lograrlo. Pero el ecosistema impide esto”. Su consejo para las empresas que buscan hacerse un hueco a la sombra de los gigantes de la era digital es que apoyen estas vías de "compatibilidad competitiva", de manera que los usuarios puedan ir decidiendo acercarse a ellas sin hacer grandes renuncias. "Alguien se va a comer el almuerzo de esos tipos grandes. Puede que tarde un poco, pero mejor estar preparados, porque va a ocurrir".

El capítulo europeo

Precisamente Facebook se hizo hueco en los titulares por enésima vez durante los últimos meses a raíz de la exigencia de Irlanda de que la plataforma cesase las transferencias de datos personales de usuarios europeos. Según explica Helen Dixon, comisaria del departamento de protección de datos de Irlanda, durante su intervención en el WebSummit, esta orden se apoya en las leyes de protección de datos europeas, que establecen que los datos no pueden dejar la región, a menos que se transfieran a un tercer país que asegura una protección equivalente.

¿Hay solución? ¿Tendrá Facebook que traer sus servidores a Europa? ¿Optará por abandonar la región? Dixon opina que todas las partes implicadas deben trabajar para buscar un escenario viable que además desbroce el camino para otras compañías que puedan verse en la misma situación, y habla de dos posturas enfrentadas. Una mitad defiende que sencillamente es necesario reformar las leyes de vigilancia y privacidad estadounidenses, y la otra asegura que la Unión Europea está poniendo la barra tan alto que va a acabar como una isla en la que las exigencias son simplemente muy altas para que las empresas sigan operando. “Donde quiera que esté la realidad entre esas dos posturas, lo que está muy claro es que la solución no va a venir de las empresas o de autoridades de protección de datos como mi departamento. La solución sólo puede venir de los reguladores”.