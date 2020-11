Retina Reset: Responder a la pandemia para erigir una realidad mejor

La pandemia ha trastocado los planes de todo el planeta. Ha paralizado el mundo que conocíamos. Ha dejado un folio blanco pendiente de escribir. Ha pulsado el botón de reinicio. Ante esta situación, toca responder a los retos impuestos por la crisis del coronavirus. Preguntarse por qué en vez de replicar los errores del pasado la sociedad no construye una realidad mejor ahora que parte casi de cero, sobre todo cuando los modelos conocidos se han mostrado ineficientes. Este será el hilo conductor del evento Retina Reset: construir un futuro digital y sostenible, organizado por Retina, que se emitirá en streaming este miércoles y este jueves en la web de EL PAÍS de 16 a 18.30.

Durante el primer día, el debate estará centrado en cuestiones más generales. El encargado de poner la primera piedra y contextualizar el momento en el que nos encontramos será Michael Osterholm, epidemiólogo, catedrático de Salud Pública y fundador del Centro para las Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. Hace tres años, cuando publicó La amenaza más letal, predijo de alguna manera lo que ha sucedido durante 2020. Y ahora su mayor preocupación es que no utilicemos esta pandemia para prepararnos para la siguiente. La forma en que atajemos el coronavirus representa el inicio del camino hacia la próxima emergencia sanitaria.

Entre estas grandes cuestiones, la geopolítica ha cobrado especial relevancia. De la mano de Moisés Naím, autor del libro El fin del poder, comprenderemos el auge de China y los síntomas de decadencia mostrados por la hasta ahora gran potencia, Estados Unidos. Los diferentes mecanismos de respuesta ante la pandemia han reorganizado tanto el tablero de poder mundial como el concepto de gobernanza. El propio Naím arrojará luz sobre cuáles son estas nuevas formas de gobernar y si son efectivas para revertir unos modelos que rozan la obsolescencia.

La economía no podía quedarse fuera del debate. En todos estos meses ha sido la palabra que ha acompañado a la salud. Nadie discute el golpe asestado a las finanzas estatales y familiares desde que el virus irrumpió en escena. Para explicar qué países se han visto más afectados o cuáles han sido las consecuencias de contar con sectores productivos menos sofisticados, Alejandra Kindelán, directora del servicio de estudios y public policy de Banco Santander, pondrá sobre la mesa algunas de las cuestiones por resolver. Y como último gran tema, la repercusión en los derechos humanos y la ciudadanía. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, se asomará a las desigualdades manifestadas y agravadas por la covid.

Instante del rodaje de Retina Reset Lucas Fuica

Estrategia de futuro

Tras los grandes interrogantes, turno de las respuestas. Plantear estrategias que cincelen un futuro mejor, que erijan una sociedad diferente a la que nos ha traído hasta la gran crisis del siglo XXI. Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pondrá voz a la estrategia de digitalización y sostenibilidad definida por el Gobierno hasta 2025. Expondrá cuáles son estas líneas maestras. Aparte, Enrique Jiménez, director general de Philip Morris en España y Portugal, e Isaías Táboas, presidente de Renfe Operadora, pondrán a sus organizaciones como ejemplo de un reinicio que comenzaron años atrás, sin pandemia de por medio.

En el segundo día, el debate vira hacia sectores y retos concretos. Momento de replantearse qué ha sucedido en salud, educación y los modelos de consumo y definir soluciones que vayan más lejos de un parche a la situación actual. Rafael Bengoa, codirector de The Institute for Health and Strategy; Adolfo García-Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes; José Antonio Marina, catedrático de Filosofía; y Mercedes Cabrera, exministra de Educación y Ciencia, serán algunos de los nombres propios que se sucederán durante esta jornada. Por último, la reflexión final correrá a cargo del filósofo y sociólogo Gilles Lipovetsky, quien aportará su visión acerca de la seducción que genera el consumo en Occidente y cómo afecta al devenir de sus sociedades.