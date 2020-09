Las apps de las gemelas que liquidan las colas

1. TIENDEO.- “Suelo mirar los folletos justo antes de comprar, sobre todo de los productos más caros como los pañales. Puedes llegar a ahorrar entre un 30% y 40% si aprovechas las ofertas”, asegura Eva. “Además, puedes hacer la lista de la compra en la plataforma y sugiere dónde hay promociones de los productos que necesitas”, añade Maria.

2. HANGOUTS.- Eva Martín la utiliza para “las reuniones con el equipo de Tiendeo. Y también como chat”.

3. GOOGLE DRIVE.- Las hermanas Martín revelan que casi todos los documentos de trabajo de la startup están en la nube. “Todos trabajamos así”, reconoce Maria. “Ahora puedo conectarme a trabajar desde cualquier ordenador, en casa, en el trabajo o donde sea”, celebra Eva.

4. FIGMA.- Maria Martín explica que en Tiendeo utilizan esta aplicación para crear los folletos digitales. La recomienda porque “es una app para diseño, parecido a Canva, pero más profesional. Similar a Photoshop, pero más simple y colaborativo”.

5. SLACK.- “A los profesionales de tecnologías de la información les encanta. A mí me gusta porque tienes allí todo el proyecto”.

6. TWITTER.- Maria reconoce que utiliza mucho esta red social. “Me encanta desde siempre. Lo uso para mi trabajo, porque sigo a mucha gente de todo el mundo que habla sobre SEO y así me entero de todas las novedades”. Eva, en cambio, se ha desinstalado del móvil todas las aplicaciones de redes sociales. “Me di cuenta de que durante el confinamiento estaba pasando más de tres horas diarias enganchada al móvil, y que la mayoría era consultando TikTok, Instagram o Twitter. Y eso que estoy con dos niñas. Me asusté, y decidí borrarlas todas”.

7.LINKEDIN.- Es la red social profesional para las hermanas Martín. “Yo lo uso mucho como herramienta comercial y también para encontrar talento, para contratar profesionales para Tiendeo”, explica Eva. “Yo también la utilizo bastante. ¡Con el post sobre “Dónde hay cola” he tenido 1.200 likes y me he convertido en influencer de Linkedin!”, bromea Maria.