Goody: un centro comercial dedicado al bienestar

La crisis sanitaria que atravesamos ha demostrado, si es que todavía hacía falta, la relevancia del comercio electrónico en nuestras vidas. Ha ocurrido con muchos portales, entre ellos Gôody by Gôody Help Co, un “marketplace omnicanal que ofrece más de 100 servicios 4.0 relacionados con la salud y la asistencia en el hogar”, según expone su CEO y cofundadora, María Quintas. Destaca con orgullo que en su primer mes de vida llegaron a acumular 10.000 usuarios únicos en su web, una demostración de lo que estaba por llegar.

“No tenemos competencia directa como tal porque nuestro concepto es pionero, pero sí tenemos competencia en los servicios o áreas en las que trabajamos. Lo que nos hace especiales es el hecho de ser un servicio omnicanal, al contactar con los clientes tanto vía online como a domicilio o en centro”. Cuenta Quintas que algunos de sus colaboradores ni se planteaban esta opción hasta que conocieron su empresa. “La situación generada por la pandemia ha corroborado que el ecommerce puede ser un canal más de venta, e incluso más relevante que los demás”.

Esta gallega, que creció en Dunkerque (Francia) y estudió en EE UU, se refiere a su empresa como “el Amazon del bienestar”. Entre sus más de 100 servicios relacionados con la salud y el bienestar personal ofrecen “desde auxiliares de enfermería para el cuidado de mayores o bebés, empleadas de hogar, atención sanitaria de las especialidades más críticas en nuestro día a día (como ginecología, pediatría, psicología, nutrición, fisioterapia...); entrenadores personales, asesoramiento legal, coaching, eventos infantiles o caterings”. Además, cuentan con laboratorios para análisis clínicos y farmacia online.

Hijos del coronavirus

La crisis del coronavirus les pilló en pleno lanzamiento de la plataforma, por lo que se vieron obligados a centrarse en las necesidades del momento, creando “en tiempo récord” una división covid-19. “Nos dimos cuenta de que había una falta de información absoluta. Hemos sido pioneros en servicios online psicológicos gratuitos y en coaching de acompañamiento para la tercera edad, así como en envío a domicilio de comida precocinada congelada”, explica Quintas.

Varias especializaciones

La filosofía de Gôody se basa principalmente en el tratamiento personalizado de aquellas personas que busquen seguridad y quieran estar a la última en temas como la medicina preventiva o la sostenibilidad. “Creemos firmemente en las subespecializaciones. Llegamos a ese nivel de detalle. Como cuando vas al fisioterapeuta por un dolor de espalda o lumbar, o al nutricionista por una dieta posparto”, ilustra la cofundadora. “Buscamos que el servicio se adapte realmente a las necesidades del cliente, que sea transparente y que le haga sentirse en buenas manos, porque creemos que cada persona es un mundo y debe ser tratada como tal”.

A medio plazo, adelanta, “lanzaremos una aplicación y un sistema de inteligencia artificial que garantice las búsquedas de la forma más automatizada posible y eficiente, con asesores las 24 horas del día”, anticipa la consejera delgada de la joven empresa.