¿Ha llegado ya a casa? Apps para que los padres respiren tranquilos

Los padres conocen bien esa sensación de dormirse a medias, de ese extraño duermevela y estado de semialerta hasta que, por fin, sus hijos vuelven a casa. El verano de 2020 será atípico en todos los sentidos y los pueblos se verán repoblarse en la temporada estival como alternativa más segura a unas vacaciones muy inciertas. Y ya se sabe que para los más jóvenes, en las salidas nocturnas veraniegas no hay horas y para los padres el desvelo y las preocupaciones tampoco conocen límites. Sin embargo y como suele decirse, “hay una app para esto”.

Las tiendas de aplicaciones de las plataformas móviles ofrecen una variada gama de apps para que los padres puedan supervisar la ubicación de sus hijos; no se trata de fiscalizar ni invadir la privacidad de los menores, sino de proporcionar seguridad y ampararlas en el caso de que algo vaya mal. Han sido muchos los casos en la prensa en los que se han logrado resolver secuestros gracias a este tipo de aplicaciones. Por otro lado y más allá de la seguridad personal, estas aplicaciones permiten localizar móviles perdidos o robados de una forma bastante sencilla. ¿Cómo funcionan estas aplicaciones? Se instalan en los móviles de los menores y registran la ubicación en todo momento en base al GPS del propio teléfono, contando los padres con una aplicación ‘espejo’ con la que pueden conocer su situación en todo momento y contar con funciones adicionales. Estas son las mejores aplicaciones de control parental.

Qustodio

Qustodio es una de las aplicaciones multiplataforma de supervisión y control parental más veteranas del mercado y ofrece múltiples posibilidades más allá de conocer la ubicación del teléfono del menor. Esta aplicación registra la posición del teléfono supervisado y almacena el histórico de lugares que se han visitado a lo largo del día. Gracias al geoposicionamiento, el usuario puede establecer una serie de lugares que se visitan con frecuencia, como el hogar, parque o la casa de algún familiar, de forma que se puedan recibir personalizadas del tipo “Ana, ha llegado a casa”. Adicionalmente, Qustodio ofrece un ‘botón del pánico’ (únicamente para Android), mediante el cual el menor puede lanzar una alerta si se ve en un aprieto y la app comunicará a los supervisores esta circunstancia acompañada de la posición exacta en el mapa. Aunque cuenta con una versión básica, cuando se obtiene el máximo rendimiento y prestaciones de la app es mediante un plan de pago anual en el que se incluyen varios dispositivos.

Amigos, para usuarios de iPhone

Las familias que utilicen los iPhone, pueden optar por una solución nativa (viene instalada en el sistema), que es totalmente gratuita y como suele ser habitual en la casa, su nombre es muy explicativo: Buscar a mis Amigos. Esta aplicación cruzada (funciona de forma simultánea en iPhone, iPad y Mac que compartan la misma cuenta iCloud), sitúa en el mapa la posición de los familiares y permite añadir contactos adicionales no pertenecientes a la familia. Que esté integrada en el sistema ofrece varias ventajas: la primera es la sencillez ya que no hay que instalar nada sino simplemente activar la función; la segunda es que, al ser un producto de la casa, ofrece un rendimiento optimizado y un consumo de la batería muy limitado, y por último, es totalmente gratuita. ¿Cuáles son los inconvenientes? El primero y más evidente es que únicamente funciona con los iPhone y por otro lado, no guarda un registro de ubicaciones ni ofrece funciones adicionales que las aplicaciones de terceros sí incluyen.

Kaspersky Safe Kids

La firma de seguridad Kaspersky ofrece una solución específica y con un alto valor añadido para los padres: Kaspersky Safe Kids. Este sistema multiplataforma (puede instalarse indistintamente en Android, iPhone, PC y Mac) ofrece el mayor equilibrio entre la inversión y las prestaciones, ya que por sus poco más de 14 euros al año y un número ilimitado de usuarios, cubre las necesidades básicas de seguridad de los hijos. Entre sus funciones destacadas y al igual que sus rivales, permite a los padres conocer en tiempo real la ubicación de sus hijos y crea un mapa en el que se pueden establecer geo cercas y lo curioso de esta aplicación es que no solo permite crear estas áreas, sino que además se puede programar las horas en las que los hijos deberían entrar en ellas. Esto puede ser útil si se espera que el menor llegue a casa de algún amigo o familiar a una hora determinada.

FamiSafe

FamiSafe es una de las soluciones multiplataforma que cuentan con un mayor número de valoraciones positivas en las diferentes tiendas de aplicaciones, y esta es posiblemente la mejor prueba de su valor. En lo que respecta a las prestaciones, permite a los padres conocer en todo momento la ubicación de los hijos, trazar su movimiento a lo largo del día y establecer las geo cercas para poder recibir notificaciones del acceso o salida de un área determinada. Esta aplicación, al igual que algunos de sus rivales de pago, registra el nivel de batería del móvil supervisado, de forma que si esta baja del 20% se recibe una alerta para que se recuerde al menor que debe cargar la batería. Por un precio inferior a los 60 dólares al año, permite la supervisión de hasta treinta dispositivos, ya sean Android o iPhone.

FindMyKids

¿Qué sucede cuando el menor a supervisar no tiene móvil? Por fortuna, hay una interesante alternativa: FindMyKids. Este sistema puede utilizarse con el móvil al igual que sus rivales, pero permite a los padres utilizar un reloj GPS que traza su ubicación en todo momento. Esta aplicación es la más especializada en la ubicación de los menores y además de la posición en tiempo real y el trazado del recorrido, ofrece una interesante función en caso de emergencia: activa el micrófono para que los padres sepan qué está sucediendo si no responde a sus llamadas. Esta opción se activa por defecto cuando el menor pulsa el botón de emergencia disponible tanto en el teléfono como el reloj. El servicio tiene un coste anual de 17 dólares con los que se puede supervisar hasta tres dispositivos.