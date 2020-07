Las apps de un emprendedor de los hoteles

Ofrecer a los hoteles servicios complementarios a la estancia. Con esta idea nació Cohosting, un software que digitaliza el proceso de cross selling (venta cruzada) y reserva de servicios externos en hoteles. “Ayudamos a hacer lo que las aerolíneas llevan haciendo 20 años: conectar hoteles y alojamientos turísticos con proveedores de transfers, parkings, niñeras, tours o alquiler de vehículos”, explica Alejandro Soria (Sevilla, 1990), fundador y CEO de la compañía. Todo en tiempo real, de forma automática y personalizada. “Los establecimientos incrementan sus ingresos gracias a estos nuevos servicios y ahorran tiempo y dinero a la hora de gestionar las reservas de sus servicios externos. Además, se consiguen nuevos clientes y se fideliza a los actuales, ya que la experiencia de reserva y servicio es igual en Madrid que en Londres”.

La startup, acelerada por El Cubo (Andalucía Open Future), ya se extiende por más de 5.000 unidades de alojamiento en España, y opera en París, Londres y Roma. “La prioridad de la empresa es vender, vender y vender”, recalca Soria. Desde el lanzamiento de su primera versión final a principios de 2019, Cohosting no ha parado de crecer. “Hemos llegado a nuevos tipos de hoteles con diferentes necesidades y hemos abierto en otras ciudades, por lo que hemos tenido que poner mucho foco en asegurar un crecimiento sostenible”.

Financiada por universitarios

Sus estudios en Estados Unidos animaron a Soria a continuar su educación sin perder esa dimensión internacional. Su paso por la renombrada escuela hotelera Les Roches en Marbella le sirvió para crear contactos, de ahí que algunos de los primeros inversores de la startup fueran sus propios compañeros de clase. Tras pasar una década en el extranjero realizando aperturas de hoteles y restaurantes en París, Egipto, Londres y Tailandia, creó Cohosting en julio de 2017 junto a su hermano Manuel y Alejandro Cuevas.

Y los reconocimientos no se hicieron esperar. Por ejemplo, situarse entre las 100 startups más prometedoras durante el South Summit 2018. “Las empresas que no han dado solución tecnológica a la digitalización del cross selling se han quedado detrás y siguen usando tecnología aburrida y poco escalable, además de no haber encontrado la balanza entre la tecnología y el lado humano”, dice Soria, convencido de que a corto plazo, y debido al coronavirus, “seguiremos ayudando a nuestra hostelería, a pesar de haber tenido que paralizar muchas acciones de marketing e innovación. Por ejemplo, ayudamos a que sus huéspedes puedan personalizar el desayuno, que ahora es bajo demanda en algunos hoteles, o la habitación, desde las almohadas al minibar. Y ofrecemos servicio de transfer, para que los clientes eviten el transporte público”.