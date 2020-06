TikTok publica cómo funciona su sistema de recomendación de contenido

Al abrir la aplicación de vídeos cortos TikTok aparece una secuencia de contenidos grabados por otros usuarios que la plataforma selecciona y muestra en una sección llamada Para ti. Este flujo principal de vídeos es diferente para cada usuario, está personalizado. Desde el inicio, los creadores de contenido han peleado por descubrir qué características deben tener sus publicaciones para aparecer en esta sección, ya que es la que más visibilidad tiene de la app. Ahora, la compañía ha detallado cuáles son los factores que contribuyen a que un vídeo aparezca en ella y cómo se pondera el contenido para cada usuario.

Al igual que hacen muchas otras plataformas para recomendar su contenido, la sección Para ti de TikTok se organiza teniendo en cuenta la actividad de los usuarios, según explica la compañía. La app tiene en cuenta los vídeos que les gustan o comparten, las cuentas que siguen, los comentarios que publican y el contenido que crean para ayudar a determinar sus intereses. Los creadores que quieren que sus vídeos salgan en esta sección no tienen mucho que hacer aquí. Pero sí pueden adaptar la información de sus publicaciones, como los subtítulos, los sonidos y los hashtags asociados con el contenido.

TikTok también valora otros datos menos obvios, como la preferencia de idioma, el país y el tipo de dispositivo, aunque asegura que estos factores tienen menos peso en el sistema de recomendación en comparación con otros. Por ejemplo, si un usuario mira un vídeo largo de principio a fin, se considera un fuerte indicador de interés. Esto tendría más peso que el hecho de que el espectador y el propietario del vídeo fueran del mismo país.

Los vídeos que más visualizaciones tienen son aquellos creados por cuentas con muchos seguidores. En este caso, la compañía confirma que es simplemente porque esa cuenta tiene una mayor base de espectadores. Pero agrega que ni el número de seguidores ni las visitas de los vídeos se consideran factores decisivos para recomendarlos a otros usuarios. Esto indica que los principales influencers de TikTok no tienen garantizado que su contenido llegue a Para ti.

Cómo empieza

Como cualquier aplicación que se basa en los gustos de sus usuarios para hacerles recomendaciones, TikTok tiene que encontrar una fórmula para sugerir contenidos de interés para los recién llegados a la red social, de los que no tiene aún referencias. En estos casos, la plataforma no sabe qué tipo de contenido le gusta a un individuo. Para gestionar esta situación, pide a los nuevos usuarios que seleccionen categorías que le interesan, para ayudar a adaptar las recomendaciones iniciales. Si los usuarios optan por no seleccionar categorías, TikTok muestra un conjunto general de vídeos populares hasta que pueda recopilar más información.

TikTok también explica lo que está haciendo para garantizar que el sistema no esté creando burbujas, es decir, para evitar que los vídeos que se muestran a los usuarios en Para ti sean demasiado homogéneos: atender en exceso al gusto personal de alguien puede conducir al desarrollo de una experiencia limitada. Para evitar esto, elimina contenido repetitivo, duplicado o que el usuario ya haya visto antes. También evita que se vean dos vídeos seguidos del mismo creador o con el mismo sonido de fondo.

Además, TikTok agregará vídeos a su feed For You en momentos que no parecen ser relevantes para sus intereses expresados o han acumulado una gran cantidad de me gusta. Esto es parte de sus intentos de agregar diversidad, al dar a los usuarios la oportunidad de tropezar con nuevas categorías de contenido y nuevos creadores, y permitirles "experimentar nuevas perspectivas e ideas", dice la compañía.