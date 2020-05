Sanidad digital: así mejora la experiencia de paciente y profesional

El sector de la salud está inmerso en un continuo proceso de transformación digital que avanza paulatinamente desde hace años y que, ahora, ante la crisis generada por el COVID-19 se ha puesto todavía más en el escaparate. La situación derivada por la pandemia ha llevado al límite a sistemas sanitarios de todo el mundo. Desde UCIs colapsadas, a falta de camas dificultando el acceso a la atención pasando por una presión desmedida y un agotamiento generalizado del personal sanitario y experiencias desagradables para los pacientes. Todo ello está provocando que se acelere la instauración de la telemedicina y la teleasistencia, soluciones que han demostrado su funcionalidad, eficiencia y eficacia para hacer frente a situaciones inesperadas o, mejor dicho, sobrevenidas, así como para aliviar el sistema y mejorar la experiencia del paciente y el personal en el día a día.

El proceso de transformación digital en el ámbito de la salud no resulta nada novedoso para IECISA, una compañía que en 1997 tomó la decisión de apostar por la creación de un sector en el que no han dejado de evolucionar desde entonces, llevando los procesos y avances a los clientes de sanidad que han ido confiando en sus servicios. “Hemos ido evolucionado; todo empezó en los procesos de administración, digitalizando todo, implantando el modelo integrado de SAP… Ahora nos encontramos ante otra etapa que es precisamente la de aplicar o dotar de servicios digitales que cada día son más demandados. Hemos creado soluciones con lo que denominamos como building blocks: Inteligencia Artificial, IoT, Big Data, etc. Así podemos llevar la sanidad digital centrada en la persona a los distintos servicios de salud, sin necesidad de cambiar de arriba abajo lo ya existente”, explica Adrián Gómez, director de línea de negocio de sanidad de IECISA.

A lo largo de los años, IECISA, que cuenta con 53 hospitales gestionados, ha colaborado en gestionar casi 400.000 puestos de usuarios, medio millón de empleados públicos en sistemas de gestión de recursos humanos, más de 17.500 camas, 240 millones de recetas médicas digitalizadas al año, más de 21 millones de historias clínicas digitales así como diversos portales sanitarios a los que acceden 14 millones de ciudadanos. Este bagaje le ha permitido comprender y ahondar en el sector de la sanidad y ofrecer soluciones novedosas enfocadas tanto en el paciente como en el profesional sanitario. En este punto, desde IECISA han puesto en marcha un vertical de sanidad donde ofrecen sistemas y soluciones alrededor de lo que se conoce como el costumer journey de los pacientes, tanto en el hospital como en su propio domicilio.

ionTAB, la solución en el hospital para pacientes y sanitarios

Hoy en día, la tecnología permite que, sobre una misma plataforma hardware y software, se puedan ofrecer soluciones duales que soporten los procesos del profesional sanitario al mismo tiempo que son usadas por pacientes mejorando su experiencia de usuario. En este punto, en el ámbito de la hospitalización presencial, IECISA colabora con ionTAB, una solución tecnológica basada en un iPad que acompaña tanto al paciente como al sanitario y puede ser usada por ambos.

El profesional puede servirse de la solución cuando acude a la habitación para tomar las constantes vitales o realizar un triaje, mientras que el paciente puede hacer uso de ella el resto del tiempo, optimizando así su uso y ofreciendo a la persona una experiencia más humana y cercana. El paciente, por su parte, además de consultar información asociada al centro en el que se encuentra, podrá disponer de entretenimiento adaptado o realizar videollamadas a sus familiares, haciendo su estancia más llevadera. ionTAB permite, incluso, integrar el servicio de avisos a enfermería, llegando a realizar videoconferencias con el personal del hospital mejorando la atención y optimizando los tiempos de éstos.

REVITA: el paradigma de la hospitalización domiciliaria

Pero la tendencia actual en España, caracterizada por un aumento de la esperanza de vida, y, por lo tanto, de un incremento de pacientes cada vez más longevos, y marcada por la despoblación en muchas zonas del territorio plantea problemas que requieren de soluciones inmediatas. “Se afronta el reto de tener que tratar a pacientes cada vez más longevos, que requieren una atención prolongada y que, en muchos casos, presentan patologías crónicas. Además, la población está cada vez más dispersa y demanda mayores necesidades. Todo esto está colapsando las urgencias y poniendo una presión muy grande sobre los profesionales y las estructuras”, detalla Adrián.

Aquí entra en juego la posibilidad de la atención domiciliaria del paciente, un paso que ya ha dado IECISA a través de REVITA, una solución que, de manera sencilla y efectiva, permite que la atención del paciente sea la misma que si se encontrara hospitalizado, con medios a su disposición para comunicarse con el centro médico si así lo requiriese. Pero con una ventaja: se encuentra en su casa, lo que mejora su experiencia. La solución se presenta como un maletín que cuenta con el iPad como núcleo central al que se conectan de manera automática el conjunto de sensores más adecuados para tratar la patología del paciente o el caso de uso concreto.

“En la situación actual podríamos incluir el iPad, un pulsioxímetro para medir la saturación de oxígeno y un termómetro. Con estos tres elementos se podría determinar si un paciente tiene que ser ingresado o no”, explica Adrián. En el maletín, además, se puede incluir desde un tensiómetro hasta un coagulómetro pasando incluso por básculas para neonatos. “Iremos incorporando cada vez más dispositivos médicos”, dice Adrián, que detalla dos premisas fundamentales en esta solución. La primera es que los dispositivos estén homologados y sus rangos medición sean aceptables; la segunda, que los datos y toda la información recogida nunca pase por una nube de terceros siendo recepcionada directamente por el sistema de salud.

“Es una solución totalmente segura y tiene una facilidad de uso totalmente intuitiva para el paciente, ya que no requiere de manuales ni de ninguna instalación por su parte. Además, la conectividad está asegurada, ya que se le proporciona una conexión 4G, los dispositivos de medida se emparejan automáticamente y, en caso de avería, se sustituye de manera inmediata”, amplía Adrián. REVITA permite, además, sistemas de videoconferencias adaptativas, un servicio opcional y que se puede parametrizar, permitiendo al profesional una coordinación total de sus agendas. Para ellos, esta solución también ofrece grandes ventajas: están trabajando en un entorno seguro, donde no se almacenan datos, y que les permite tener una visión rápida del estado de los pacientes.