Soluciones digitales para un mundo más seguro

Abrazar la digitalización resulta crucial para ser competitivo en una economía globalizada e interconectada como la actual. Es un escenario que también obliga a la industria a responder a una creciente exigencia en materia de seguridad y calidad. La respuesta a ambos retos es aplicar soluciones digitales de vanguardia para comprobar el buen funcionamiento de las operaciones y activos industriales.

La digitalización es inherente a la investigación puntera y Applus+ la implementa en todos los ámbitos de su negocio. Con 80 patentes registradas y presencia en más de 70 países, la multinacional española se ha convertido en un referente de la innovación tecnológica en el terreno de la inspección, los ensayos y la certificación. Como uno de los líderes globales de su sector, se la reconoce en el mercado como un partner de confianza experto en el desarrollo e implementación de soluciones digitales en sectores industriales como la construcción, la energía, la automoción o el sector aeroespacial.

Entre su amplia y variada cartera de servicios, Applus+ cuenta con soluciones digitales que mejoran la experiencia del cliente, los costes del servicio, la información y la precisión del resultado. Como muestra representativa del alcance de la digitalización dentro de la empresa, cada una de sus cuatro divisiones están impulsando innovaciones digitales que dan respuesta a sus necesidades y retos, garantizando la máxima integridad y el cumplimiento de las normativas internacionales. Algunos de los casos de éxito de soluciones digitales son:

La División Laboratories ha desarrollado e-Testing, una plataforma online que permite a los clientes de sectores como el aeronáutico, energético, la construcción y los equipos de consumo, entre otros, gestionar, monitorizar y controlar los ensayos de sus productos o activos de forma remota, segura y en tiempo real. El cliente recibe en directo una señal de vídeo del ensayo y los datos adquiridos durante el mismo, en un entorno completamente seguro y a través de un navegador común como Chrome, Safari o Explorer. e-Testing responde al concepto de open laboratory (laboratorio abierto), ya que permite a los clientes conectarse con el laboratorio desde cualquier lugar. Además, permite reducir los tiempos de análisis de datos, reducir los costes asociados a viajes y desplazamientos de los clientes, mejorar la experiencia de los usuarios y acortar los plazos de validación de los programas de desarrollo de producto en el sector aeronáutico.

Pantallazo de la aplicación

Digital Twin es un servicio de la División Energy & Industry para crear gemelos digitales de los activos del cliente a partir de fotogrametría y LIDAR (acrónimo del inglés light detection and ranging o laser imaging detection and ranging), una técnica que consiste en tomar miles de fotografías y puntos de datos con varios dispositivos, incluidos drones. Esas imágenes se procesan para generar modelos virtuales que pueden utilizarse para inspeccionar los activos reales desde cualquier lugar del mundo; y a través de una moritorización constante, medir la evolución y degradación de las instalaciones. Es un sistema que incrementa notablemente la seguridad, ya que no requiere la movilización de los ingenieros para realizar la inspección de manera visual: puede llevarse a cabo de forma deslocalizada, desde la seguridad de una oficina, lo que también reduce los costes y el tiempo, mejorando todo el proceso.

La División IDIADA ha puesto en marcha el proyecto EVADE 2022 para desarrollar una metodología con la que poner a prueba los sistemas de frenado y esquiva de emergencia de los vehículos, una tecnología que se encuentra en desarrollo en la actualidad. A través de simulaciones virtuales y ensayos físicos, pretende descubrir y estandarizar un método para comprobar el buen funcionamiento de sistemas de frenado y esquiva automáticos, en base al comportamiento del conductor cuando se activan estos sistemas de emergencia. El objetivo último es profundizar en la interfaz hombre-máquina para ayudar a los fabricantes a diseñar y desarrollar los coches autónomos del futuro, aprobados por las asociaciones de consumidores.

El GPSi de la División Automotive sustituye el sistema habitual de banco de rodillos de la ITV para la inspección de los taxímetros. A través de tecnología GPS, Applus+ lleva implementando desde 2013 un equipo portátil muy económico, calibrado y acreditado por ENAC, que permite realizar el control metrológico de los taxímetros y que, además permite a las Administraciones Públicas realizar pruebas de campo a los taxis. Con el GPSi, el sistema de medición no se ve afectado por la deformación de las ruedas que puede provocar el método tradicional del banco de rodillos. También evita problemas electrónicos y tiene una aplicación universal, ya que sirve para todo tipo de vehículos.

Son solo cuatro ejemplos de la digitalización en Applus+, el eje estratégico sobre el que vertebra la creciente versatilidad y adaptabilidad de sus servicios. La empresa desarrolla e implementa soluciones digitalizadas junto los clientes para sus necesidades específicas, adaptándose en todo momento a los retos únicos que se le presentan y adelantándose a cuantos puedan surgir, con la innovación y la excelencia como banderas.