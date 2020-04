Tu ordenador también puede colaborar en la lucha contra el coronavirus

Si quedarte en casa te sabe a poco, Folding@home te permite sumarte a la comunidad de investigadores que trabajan a contrarreloj para desentrañar los secretos del coronavirus… Aunque tus conocimientos científicos sean nulos. Este proyecto, nacido en la Universidad de Stanford hace más de veinte años, integra equipos de laboratorios de todo el mundo en una plataforma de computación distribuida en la que cualquiera con un ordenador puede colaborar.

Durante estos años, Folding@Home ha servido de plataforma para la investigación del cáncer, el ébola, el alzheimer, el parkinson o la enfermedad de Huntington. Ahora ha llegado el turno del Covid-19. “Nos dimos cuenta de que podíamos hacer un gran servicio simulando los movimientos dinámicos de estas proteínas, para hacer avanzar la investigación básica y los esfuerzos de desarrollo de fármacos”, explica Anton Thynell, responsable de comunicación y colaboraciones del proyecto. Los primeros proyectos centrados en el coronavirus se pusieron en marcha a principios de marzo.

Anton Thynnell, responsable de comunicación y colaboraciones de Folding@Home

Antes de esta crisis, los proyectos de Folding@Home ya habían logrado comprometer a cientos de miles de usuarios, pero nunca habían llegado a las cotas actuales. “Antes de la Covid-19 teníamos 1,3 millones de usuarios registrados, con unos 30.000 o 60.000 usuarios activos, dependiendo del mes”, precisa Thynnell. Solo en las últimas semanas, más de 600.000 personas se han descargado el programa que les permite colaborar con la investigación. Este mismo martes, la plataforma registraba más de un millón de usuarios activos. “Se está sumando gente de todos los países del mundo: Japón, Australia, China, Corea del Sur, España, Portugal, Alemania, Suecia, Brasil, México, Argentina, Canadá, Islandia, Sudáfrica y muchos más”. Al enorme alcance de esta nueva línea de investigación ha contribuido además el apoyo de gigantes como Nvidia, que hizo un llamamiento a la comunidad de gamers para que sumaran sus recursos a Folding@Home.

Además, el proyecto está negociando una colaboración con LaLiga, que ya está ejecutando el software de simulación en su propio superordenador. "Cedemos un nodo de supercomputación que equivale a la capacidad de 4.232 ordenadores", precisa Emilio Fernández del Castillo, responsable de Protección Tecnológica de Contenidos de LaLiga. La relación entre LaLiga y Folding@Home no es nueva, ya estaban prestando recursos para fines científicos de investigación oncológica. "Con la aparición de la pandemia lo que hemos hecho enfocar todos los esfuerzos a ese objetivo común", añade el portavoz.

Un superordenador en trocitos

En líneas generales, Folding@Home permite a investigadores que no tienen presupuesto para un superordenador acceder a algo parecido a los recursos de uno, pero integrado en realidad por tantos equipos normales como pueda admitir la red. No hay un máximo de voluntarios, explica Thynnell, aunque sí que han tenido que ampliar el número de servidores para dar cabida al aluvión de colaboradores de las últimas semanas: “Mientras podamos iniciar nuevos servidores que repartan unidades de trabajo, podemos seguir creciendo”, asegura.

La función de esta red de equipos es sencilla pero hercúlea: simular posibles configuraciones de las proteínas que componen el virus, con la esperanza de que estas combinaciones permitan determinar qué fármacos son más adecuados para hacerle frente. “Las proteínas tienen muchas partes móviles, y lo que queremos es verlas en acción. Las estructuras que no podemos ver experimentalmente pueden ser la clave para descubrir una nueva terapia”, precisa el llamamiento a colaboradores de Folding@Home. Describen la situación como la alineación de un equipo de fútbol. Conocemos la disposición habitual de los jugadores, pero con esa única imagen no podríamos determinar todas las posibles combinaciones que adoptan durante el partido. Los cálculos necesarios, que serían inabordables para un solo equipo particular, se dividen en “unidades de trabajo” que luego se distribuyen en la red.

El funcionamiento

Todo empieza con la descarga del software creado por Folding@Home para equipos particulares. Una vez instalado el programa abre directamente una ventana del navegador web predeterminado para que el usuario elija en qué condiciones quiere colaborar con el proyecto: de manera anónima, dando su identidad, con mayor o menor intensidad, en momentos en los que el equipo está inactivo o en paralelo con otras tareas…

Cada usuario puede elegir además si prefiere contribuir a una línea de investigación específica e ir consultando los puntos acumulados por su ordenador o por el equipo del que forma parte, ya que es posible sumarse a grupos existentes o crear nuevos, para monitorizar las puntuaciones conseguidas por el conjunto como quien mira qué tal avanza la liga de fútbol. “Esperamos que los nuevos voluntarios que se están uniendo ahora se sientan como en casa y entiendan que nuestra investigación es suficientemente relevante como para continuar contribuyendo”, añade Thynnell.