La digitalización va a revolucionar la energía como hoy la conocemos

Las empresas energéticas vienen incorporando desde hace años en su cultura y planes estratégicos la tecnología como una potente herramienta al servi­cio de los negocios. Pero las innovaciones no paran de sucederse y lo hacen a un ritmo vertiginoso. Almacenamiento, nuevas energías renovables como el hidrógeno, big data, robotización, drones, internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA), etc., son solo algunas. Pero no todas tienen el mismo grado de desarrollo ni de penetración.

Todos los participantes en el encuentro organizado por CincoDías en colaboración con De­loitte coinciden en que las tecnologías de almacenamiento serán claves en la descarbonización. También hay acuerdo en que al final de ese proceso se hará un uso exclusivo de las energías renovables y que para llegar a él habrá que contar con varias tecnologías. Una sola no será posible.

Después hay ligeras diferencias en cuanto a la energía que debe protagonizar esta metamorfosis. Deloitte apuesta por el hidrógeno, aunque reconoce que, "de momento, es muy cara y requiere desarrollo"; Naturgy apunta al gas; Iberdrola cree que será mixta, aunque advierte de que "el consumidor también quiere producir su propia energía, y Repsol también asegura que será un "mix energético".

En este panorama, Felipe Requejo señala asimismo innovaciones que están ya "maduras", como la nube, el big data, la robotización y la automatización, y otras, como la inteligencia artificial, donde aún se puede dar "un salto importante para aprovechar el valor del dato, algo que conseguimos cuando aplicamos técnicas de IA".

En Repsol han dado ya ese salto y sacan provecho a la IA para "cambiar cosas que antes ni te planteabas". Valero Marín pone varios ejemplos: "Todo lo que tiene que ver con el cómo vemos la salud de nuestros activos a través de información en tiempo real; dando al empleado herramientas de movilidad, con lo que está conectado y puede tomar mejores decisiones; en la producción de ciertos materiales, pasando de horas a minutos, y en el mundo comercial con los procesadores de pago y productos personalizados".

Cultura digital

El director de IT de Naturgy destaca la apuesta que están haciendo con estas innovaciones centradas en los usuarios, "para afrontar el reto de adaptarnos a los gustos de cada cliente". La idea es aprovechar toda la información con la que ahora cuentan para "optimizar la atención y los servicios que tenemos".

Y también los empleados, a través de la creación hace unos meses de una "comunidad de data", integrada por unos 300 trabajadores voluntarios de la compañía. El objetivo es "hacer la transformación a través de la creación de una cultura digital". Aquí se hace formación, se intercambian experiencias o se crean espacios de colaboración.

Iberdrola es quizá la firma que más innovaciones usa en el día a día. Los datos y la analítica, por ejemplo, son mencionados por su responsable de sistemas tecnológicos en el despliegue de casi 11 millones de contadores inteligentes para medir el consumo y el proceder de sus clientes. Esta información les ha permitido "ser más eficientes que antes en el comportamiento de las redes" y a la vez "ir a productos cada vez más personalizados y hechos a la medida de un consumidor más exigente".

En el ámbito del internet de las cosas y de la sensorización, Lucero señala el uso de sensores en plantas industriales que les permite "operar y predecir en tiempo real lo que está pasando", logrando un alto grado de eficiencia.

En Iberdrola también se emplea el blockchain para garantizar que el "origen de la energía que vende un cliente es renovable y en tiempo real", o los drones para tomar información con cámaras y "predecir si va a haber una avería o un problema".