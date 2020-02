Lorena Gómez, las apps de una apasionada de la domótica

1. OPENVPN.- Dentro de la variedad de VPN existente, Lorena Gómez apuesta por esta app. Al moverse entre París, Zaragoza y Madrid, mantener la seguridad es importante. “La tengo para conectarme a una wifi pública y mantener siempre mis datos encriptados”, explica.

2.VNC VIEWER.- Su movilidad laboral le impide contar con una oficina permanente y el móvil es un gran aliado ante este nomadismo. “Como desde el teléfono no puedes sacar la potencia de un ordenador, me viene fenomenal para conectarme a cualquier ordenador y en cualquier momento”.

3. TYDOM.- “La domótica me chifla”. Poco más que añadir para una mujer que tiene toda su casa domotizada —“con la ayuda de mi padre, por supuesto”—. Lo mismo controla desde el móvil la iluminación que la alarma y las persianas.

4. GYMPASS.- Su pasaporte particular para ejercitarse en gimnasios de toda España y por poco dinero, según dice. “Me viene bien porque puedo ir a diferentes centros. Sobre todo me meto en las clases de spinning, que son las que más me gustan”.

5. COOKIDOO.- “Me gusta cocinar, pero con tecnología”, sostiene. La Thermomix es su chef preferente en casa. Con esta app, los ingredientes que tiene que comprar aparecen junto a las recetas. “Es más fácil para planifi car mis comidas de la semana. No tardo nada en el supermercado”.

6. WAZE.- Al moverse por ciudades que desconoce, tira de smartphone para no perderse y no encontrarse con sustos indeseados. “En Madrid, por ejemplo, no sé dónde están los radares ni las rutas alternativas. Me encanta que me saque de un atasco”, destaca.

7. SLACK.- Para no liarse en su tiempo libre, solo la ha instalado en el teléfono del trabajo. “Me ayuda a comunicarme con mis compañeros. Como colaboramos con mucho personal externo, es una herramienta muy útil”.

8. LINKEDIN.- Su red social favorita. No niega que es a la que más tiempo dedica, aunque siempre por motivos laborales. “La necesito en el trabajo y para contactar con clientes y socios. También para saber qué es lo último que ha publicado la gente”, matiza.