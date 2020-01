Pero, ¿para qué sirve realmente bitcoin?

“En realidad, casi nadie usa bitcoin para los pagos, lo usan más como una alternativa al oro. Es una reserva de valor; es una reserva de valor especulativa como el oro”. La frase del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, durante una comparecencia en el Senado para hablar de Libra, la criptomoneda de Facebook, fue muy celebrada por la activa comunidad global de apóstoles de bitcoin. Tenían motivos. Los mismos que antes hablaban burlones del “dinero mágico de internet” ahora les comparaban con el oro.

Ha pasado medio año desde esas palabras de Powell, y las comparativas entre el oro y el bitcoin proliferan. No son solo opiniones, sino también datos: las curvas de cotización al alza de ambos activos fueron prácticamente idénticas tras el asesinato del general iraní Soleimani por Estados Unidos, así como la del petróleo. Bitcoin, en concreto, subió un 19% en los cinco días siguientes a ese 3 de enero.

Al bitcoin le sientan bien las crisis, cuando aparecen grietas en todo lo aparentemente sólido. Pero, ¿de verdad es posible que un activo tan volátil y arriesgado como el bitcoin se haya convertido en un valor refugio, comparable con el oro? Si la respuesta es sí, habrá que arrinconar la idea preconcebida sobre los inversores en la criptomoneda. No serían tecnólogos inquietos expertos en blockchain -la tecnología que sustenta bitcoin-, sino financieros conservadores a los que la innovación les interesa bastante menos que la seguridad.

Ramón Ferraz es el consejero delegado de 2gether, un ‘neobanco’ especializado en la operativa con criptomonedas. Han estudiado cómo son sus 10.000 clientes, en 19 países de la UE, y el resultado es los abogados, contables y economistas son sus principales usuarios, un 15%, superando con mucho a los informáticos, un 7,9%, que también están por debajo de desempleados y jubilados. Los que operan con criptomonedas en 2gether son relativamente jóvenes (el 56% tiene entre 26 y 45 años) y abrumadoramente hombres (un 77%), lo que Ferraz explica porque “este es un mundo financiero, y tradicionalmente allí domina lo masculino”.

El bitcoin es un lujo… a veces

“En los últimos años, el dinero no da ninguna rentabilidad, y la población con más conocimientos financieros busca alternativas como bitcoin”, explica Ferraz, que es analista financiero certificado. “En el mundo occidental”, prosigue, “bitcoin resuelve problemas que no son críticos. Pero en países como, por ejemplo Angola, Venezuela o Argentina, donde tu dinero puede no valer nada o te lo pueden quitar de un día para otro, bitcoin puede resolver el principal problema de la economía”.

Así que lo que en Occidente es un lujo, una sofisticación financiera, en otros países es una necesidad. En la misma línea se explica Álex Casas, especialista en criptomonedas y fundador de León Blockchain Hub: “Cuando hay restricciones en el acceso al sistema bancario, bitcoin se comporta como un refugio: pasó en Chipre en 2013, en Argentina en 2014, en Grecia en 2015 y está sucediendo ahora en Líbano”. No es mérito de la criptomoneda, sino desconfianza en el sistema financiero, explica.

Los puntos débiles

En los once años que han pasado desde el nacimiento de bitcoin, la criptomoneda ha sido dada por muerta varias veces, y ha ido sido aceptada, muy poco a poco y con reticencias, en los círculos financieros. Para Ferraz, una de sus principales virtudes es que es un activo incorrelacionado, es decir, su cotización es totalmente independiente de cualquier otro activo, y eso le añade atractivo en la composición de un portfolio financiero. “Sirve para diversificar carteras en momentos de incertidumbre”, explica el economista Javier Santacruz, “pero ningún inversor institucional incluye bitcoin en su cartera porque sabe que con eso no se puede jugar los cuartos”. Ninguna institución respalda una inversión en bitcoins, y eso cierra las puertas de la inversión institucional a la criptomoneda.

Santacruz, muy escéptico respecto a la consideración de bitcoin como un valor refugio, atribuye la semejanza de sus curvas de valoración con el oro a la gestión automatizada de carteras mediante algoritmos. “Lo interesante de bitcoin es su tecnología, sus protocolos, su arquitectura de red… eso es imparable, y no quiero creer que su producto final sea bitcoin”. “Ningún regulador en su sano juicio va a permitir la circulación masiva de una divisa que no controle”, pronostica.

Es una lección que parece estar aprendiendo Facebook posponiendo Libra, y a la que tal vez pronto se enfrente bitcoin. Mientras tanto, tiene la virtud de adaptarse a las necesidades de sus usuarios: refugio en sistemas financieros débiles; diversificación en los más estables.