Las ‘apps’ te pueden ayudar a sobrellevar la cuesta de enero

Después de los turrones, polvorones y comilonas varias, el mes de enero avanza con la necesidad de desintoxicarnos de todos los atracones navideños, incluido el económico. La tan temida cuesta siempre llega en el mismo momento del año. Como explica Lupina Iturriaga, CEO y fundadora de Fintonic, los hogares españoles reducirán su presupuesto en estos primeros 30 días en un 7%. Las aplicaciones móviles son un aliado inestimable para encarar este recorte. Tan solo con desbloquear la pantalla del teléfono —y descargar nombres como Fintonic, Mint, Monefy y Mooverang—, podemos transformar la tan temida cuesta en una rampa de lanzamiento hacia el ahorro, la racionalización y la mejora de nuestras finanzas del día a día.

Lo primero de todo es tener la voluntad. Quizás para algunos sea obligación por aquello de no colgar el cartel de bancarrota, pero mejor si parte del propósito para este año de controlar toda la economía personal. Tal y como sostiene Iturriaga, la ventaja de las apps es que facilitan este cambio de mentalidad porque al usuario no le requiere el más mínimo esfuerzo. “En Fintonic, por ejemplo, tenemos un servicio de revisión de facturas, tanto de telefonía, como de luz y gas, con el que determinamos si has contratado la tarifa correcta, si tienes servicios accesorios que nunca has utilizado y si el importe que pagas se ajusta a las condiciones que recibes”, asegura. Esta app también permite seguir en tiempo real los movimientos bancarios y puede ayudar a detectar cobros excesivos o incorrectos, con alertas que facilitan el control.

Para quienes teman que sus datos bancarios viajen a cualquier aplicación, la normativa europea está de su parte. Garantiza la protección de información sensible y el usuario siempre tendrá que dar el consentimiento a estas apps para que manejen sus finanzas. Si la seguridad no es un escollo, ¿qué buscamos en el móvil para sobrellevar la cuesta de enero? Según Iturriaga, aplicaciones ágiles, cómodas y fáciles que no entorpezcan nuestra rutina diaria. “La tecnología es una parte más de nuestra vida. Cada vez hay más usuarios que usan este tipo de herramientas para realizar sus actividades bancarias. La tendencia de futuro es, sin ningún lugar a dudas, que esto vaya a más”, vaticina.

Otras características interesantes para fiarnos de lo que nos ofrecen es que sean independientes, transparentes y demuestren que están del lado de los usuarios en todo momento. Ni que decir tiene que siempre han de cumplir la regulación española y comunitaria, como el caso de la Directiva de pagos digitales y las licencias otorgadas por el Banco de España. Si alguno de estos elementos no aparece por ninguna parte, mejor buscar otras apps. No convertir una cuesta mensual en un precipicio económico anual. “El hecho de que otras entidades destaquen tu aportación es también significativo. La trayectoria y el valor de los servicios que presta Fintonic están avalados por reconocimientos como el premio Google a la Innovación Móvil en Finanzas”, añade Iturriaga.

Pueden negociar por ti

En esta búsqueda de la reducción de gastos, las facturas corrientes representan un buen objetivo por el que comenzar. Como la pereza asoma para muchos usuarios a la hora de encontrar la mejor compañía en términos de servicio y precios, algunas de estas aplicaciones negocian directamente por ti para ofrecerte la opción más rentable. Lo mismo te cambian de empresa que logran una rebaja en tus importes mensuales. Esto va de ahorrar, y de ahorrar siempre desde la pantalla del móvil. “En 2019, los usuarios que solicitaron este servicio ahorraron más de 850 euros de media en la contratación de seguros, telefonía, electricidad y gas a través de la app”, afirma la CEO y fundadora de Fintonic.

El margen de evolución de estos servicios todavía es amplio. Poco a poco, la sociedad confía más en las fintech y se anima a probarlas. No prometen que enero se convierta de repente en el mes de los ingresos inesperados, pero sí fiscalizar a qué destinamos el dinero y por cuánta cantidad. “El futuro del sector está en plataformas flexibles, independientes y que estén enfocadas a las necesidades del cliente mediante una oferta de productos totalmente personalizados y adaptados a sus intereses”, pronostica Iturriaga. Mientras los diferentes proyectos maduran, a la par que surgen otros nuevos, nadie tiene excusas para comenzar el año sin controlar sus finanzas. Para que suba la cuesta tan solo con el esfuerzo de sacar su teléfono.