“EE UU y China necesitan los datos de los pobres para dominar el mundo”

Renata Ávila lleva toda su vida luchando por los derechos civiles. Formó parte del equipo defensor de la líder indígena Rigoberta Menchú en su Guatemala natal. Años después trabajó con Baltasar Garzón en la defensa de Julian Assange. Dos casos de relevancia global. No ganó ninguno de ellos. Y es que, como ella misma explica, tiene predilección por las causas perdidas. Actualmente dirige la ONG Ciudadanía Inteligente, con sede en Santiago de Chile. Visita Madrid para presentar la iniciativa Digital Future Society, de la que forma parte.

¿Qué queda de internet como herramienta de libertad del 15-M o Occupy Wall Street?

Prácticamente nada. Creo que lo resume bien la historia de mi amigo Alaa Abd El Fattah (conocido en la red como @alaa). Bloguero egipcio y uno de los principales activistas de la Primavera Árabe, acaba de volver a ser encarcelado. Un régimen sustituyó a otro pero él sigue en prisión. Los gobiernos y los poderosos, que no siempre están en los gobiernos, han usado todas las herramientas en sus manos para encarcelar a muchos de los nuevos paladines de la libertad en internet. Chelsea Manning, que vuelve a estar encarcelada después de haber cumplido su sentencia, o la extradición a Estados Unidos pendiente de Julian Assange son otros ejemplos. En 2010 aún podían denunciarse estos encarcelamientos; hoy quedan sepultados bajo una nube de basura electrónica.

¿Por qué? ¿Qué ha cambiado en los últimos 10 años?

En 2010 la mayoría aún entrábamos en internet desde un PC y usando un navegador que nos daba acceso a infinidad de sitios web. Fue la época dorada de Wikipedia y los blogueros. Surgió un periodismo ciudadano potente que denunció la corrupción. Pero en la última década los teléfonos móviles con acceso a internet han acabado con esto. Conectarse mediante apps en vez de con navegadores web reduce la apertura, limita infinitamente la variedad de nuestra dieta informativa y nos hace mucho más pasivos. El consumo se vuelve más adictivo, mucho más intrusivo y, lo más peligroso, hiperpersonalizado. Las apps hacen que aunque vivamos en el mismo país, la misma ciudad y hasta la misma casa, se nos muestren universos distintos.

“Europa aún cree que puede alcanzar a EE UU y China en la carrera tecnológica, dice pero ese tren lo ha perdido. Debe colaborar más con América Latina y África”

¿Tiene esto que ver con la pérdida de la visión distribuida y descentralizada de los orígenes de internet?

Absolutamente. Los GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) tienen hoy un descomunal poder político. Por primera vez en la historia tienen una capacidad global de alterar, maximizar o silenciar cuestiones de la esfera pública. Según una encuesta reciente, el 85% de los argentinos accede a las noticias vía Facebook. Filtrar las noticias a un país entero es un poder político descomunal.

Una trayectora de compromiso La ONG que dirige, Ciudadanía Inteligente, tiene sede en Chile y Brasil. Su trabajo le lleva a viajar continuamente por toda América. También visita Europa con frecuencia. Además de haber participado en procedimientos legales sonados, Ávila se ha signifi cado como activista por los derechos digitales y los ataques a la libertad de expresión en internet.

¿Qué factores políticos y económicos han permitido a estas compañías tener tanto poder?

La liberalización de los mercados y la falta absoluta de regulación. Los tratados de comercio internacionales de los últimos 20 años hacen prácticamente imposible poner freno a estos imperios. Intentar tomar medidas contra ellos puede llevar al país entero a entrar en un conflicto internacional con represalias en términos de aranceles, como estamos viendo con Trump. A esto hay que sumar la imposibilidad de combatirlos judicialmente. Estos gigantes tecnológicos no tienen oficinas en la gran mayoría de países del mundo, y donde las tienen son cascarones, por lo que hay que ir a litigar a California, donde nunca vas a ganar.

¿Qué papel desempeñarán estos imperios tecnológicos en el futuro?

Creo que no se van a limitar a sacar todos los datos que puedan y ganar todo el dinero posible. Tienen ambiciones políticas y quieren moldear el mundo. La tecnología es hoy política y eso es algo que no podemos obviar. Los imperios de antes dominaban territorios, los nuevos dominan mentes. Por eso ahora les espera una nueva batalla. La mitad de la humanidad ya está conectada. Los gigantes de Silicon Valley y sus homólogos chinos van a competir por llegar a la otra mitad. EE UU y China necesitan los datos de los pobres para dominar el mundo. Cuanto más se conecten, más vigilados estarán y más se va a precarizar su trabajo. Los países donde viven carecen de todo tipo de regulación.

¿Hay algo que podamos hacer para cambiar esta situación?

Hay acciones de resistencia, pero la ciudadanía necesita el apoyo de los Estados. Hace falta una soberanía digital, que no debemos confundir con nacionalismo. Los Estados deben mantener el control de las infraestructuras digitales clave. Hay que fortalecer las capacidades locales para que los Estados tengan las herramientas tecnológicas necesarias para garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos y el respeto a los derechos de estos. Se necesitan regulaciones mucho más duras que la RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). Europa aún cree que va a alcanzar a EE UU y a China en la carrera tecnológica, pero este tren ya lo ha perdido, debe apostar por respuestas transversales colaborando con América Latina y África.

La ONG que dirige centra su actividad allí, en América Latina. ¿Cuál es la situación?

La brecha en mi continente es abismal. Es digital, económica, geográfica y política. Está despojando a los ciudadanos de sus derechos más básicos. En las últimas elecciones en Guatemala se informaba mediante una app de dónde debías votar. ¿Qué ocurre con los que no tienen teléfono o no pueden pagarse un plan de datos? En México, los avales de los candidatos se recogían solo por internet, lo que dejó fuera de la carrera electoral a los candidatos indígenas. En Chile, los inmigrantes no pueden tener acceso a los papeles para regularizar su situación porque los formularios solo están disponibles online. Multitud de idiomas indígenas desparecerán en el continente porque no existen en el mundo digital. Sus hablantes quedarán silenciados. Hay una población especialmente vulnerable que ha sido tradicionalmente excluida. Estamos peleando para que no se conecte a los pobres a un internet de los pobres.

¿Consideras que la tecnología se usa también como herramienta de exclusión social?

En América Latina, el lugar más tecnificado es el barrio más humilde. En lugar de dar a sus habitantes herramientas de educación y desarrollo, se les vigila. El sector privado y el público invierten para controlar a los más vulnerables. Cámaras para identificar, dispositivos y apps para saber lo que hacen. Tecnología para monitorizar a los pobres. Ese es el tipo de conexión que quieren darles.