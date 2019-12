Las apps de la madre de los robots contables

1. LINKEDIN.- “Me permite mantenerme al día y contactar con conocidos y desconocidos”.

2. MAIL.- “Sin el correo electrónico desgraciadamente no se puede vivir. Mi teléfono dice que es la aplicación que más utilizo”.

3. SLACK.- “Estoy enganchada a la mensajería instantánea. Slack es la que utilizo para el trabajo, porque funciona muy bien para hacer preguntas rápidas”.

4. HEADSPACE.- “Esta aplicación de relajación tiene cursos y grupos de relajación en directo. También te ayuda a dormir contándote historias”.

5. WIZARDS UNITE.- “Me atrae la realidad aumentada porque es una manera de añadirle ciencia fi cción a la vida, en este caso, un poco de magia. Es un juego tipo Pokemon Go, pero de Harry Potter. Me gusta mucho, no solo porque me haya leído todos los libros de la saga, sino sobre todo porque aprecio que me haga moverme y que cambie en función de donde esté. Ideal para desconectar de la cruda realidad”.

6. SMASH HIT.- “Simplicidad y desconexión. Es un juego sencillo en el que has de romper cristales, estar atento, potenciar tus refl ejos. No necesita conexión.”

7. AMAZON GO- “La utilizo cuando estoy en San Francisco o Seattle, ya que de momento no está en muchas ciudades. La sensación de comprar en la tienda sin cajeros de Amazon es curiosa. La primera vez, para probar, cogí una lata de café con leche, me la metí en el bolso y salí. Sentí que estaba robando y me entraron dudas sobre si me habrían cobrado el producto o no. A los pocos segundos, recibí el recibo de compra. Está lleno de cámaras que no se ven, que te observan continuamente”.

8. EVERNOTE.- “Soy muy de libreta y al principio me daba apuro no utilizar dispositivos electrónicos. He descubierto esta aplicación que me permite tomar notas de forma ordenada y sincronizarlas en mis dos portátiles, mi móvil y mi tablet, en la que escribo mis notas a mano y dibujo esquemas”.

9. SAGE – CONTABILIDAD.- “Ayuda a autónomos y pequeñas empresas a llevar la contabilidad. La tengo para ser la primera en probar todo lo que hacemos”.