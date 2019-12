Quique Dacosta: cocinar en 3D

No sabéis que lo necesitáis”. Quique Dacosta (Jarandilla de la Vera, Cáceres, 1972) parafrasea a Steve Jobs para hablar de tecnología, o más bien de la falta de ella, en la gastronomía. “Sé que provoco con este comentario, pero en los últimos 20 años dime un aparato nuevo que haya entrado en la cocina”.

No cuenta la famosa Thermomix, ni el roner, ni el microondas porque, dice, “ya existían”. Si necesita aceite esencial de romero, explica, “voy con el romero a la Universidad de Valencia y allí Purificación García me lo extrae con una máquina”. No lo puede hacer en su cocina, y eso le cabrea “porque la ciencia sí ha sido aplicada a la industria, para hacer gazpacho en grandes cantidades. Supongo que renta hacerlo, con máquinas que son más grandes que mi restaurante”.

Allí, en su local homónimo de tres estrellas Michelin en Denia, este valenciano adoptivo presentó su debut televisivo, Una vida, una cena, producido por The Mediapro Studio para Amazon, en el que imagina el menú definitivo de seis famosos. “No sé cómo serán los restaurantes dentro de 100 años, porque ¿de verdad va a haber restaurantes?”, se pregunta. “La comida podría ir volando con un dron, o proyectarse en el plato, algo que ya pasa. Pero no pondría robots camareros, me importa el factor humano”.