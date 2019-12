La IA identifica y analiza la progresión musical de The Beatles

La música de The Beatles vivió una evolución constante desde el rock and roll inicial a sus filtreos con la psicodelia. Además de ser uno de los grupos más influyentes de la historia, también son reconocidos por su apertura a la experimentación en las letras, en las melodías y en la introducción de nuevos instrumentos en estilos clásicos. A pesar de que esta transformación es patente para cualquier fan que haya seguido la trayectoria del grupo, no había ninguna forma científica de medir la progresión. Hasta ahora. Un equipo de científicos informáticos de la Universidad Tecnológica de Lawrence (Estados Unidos) ha desarrollado un algoritmo que analiza y compara estilos musicales, lo que permite la investigación sobre la progresión musical de The Beatles.

El estudio, publicado en la revista Pattern Recognition Letters, demuestra científicamente que la estructura de la música de The Beatles cambia progresivamente de un álbum a otro. El algoritmo funciona convirtiendo primero cada canción en un espectrograma (una representación visual del contenido de audio). Los algoritmos convierten cada espectrograma en un conjunto de casi 3.000 descriptores numéricos que reflejan aspectos visuales como texturas, formas y la distribución estadística de los píxeles.

Los investigadores pusieron a prueba al algoritmo con 11 canciones de cada uno de los 13 álbumes de estudio de The Beatles. Como resultado, la inteligencia artificial cuantificó las similitudes que había entre cada conjunto de canciones y pudo percibir la diferencia entre las que formaban parte de un álbum y las que no. Pero también fue capaz de averiguar qué canciones se habían compuesto antes que otras.

Después de este análisis incial, el algoritmo ordenó cronológicamente los álbumes de estudio y acertó en el orden. Esto significa que llegó a la conclusión de que las canciones del primer álbum, Please, Please Me, se parecían más al grupo de canciones del segundo álbum, With the Beatles, y menos a las canciones del último disco que grabaron, Abbey Road. De hecho, el algoritmo fue capaz de identificar que las canciones de Let it be (el último disco que lanzaron a la venta) habían sido grabadas antes que las de Abbey Road (el último disco que grabaron).

"Este experimento demuestra que la inteligencia artificial puede identificar los cambios y la progresión en los estilos musicales escuchando álbumes de música populares de una manera completamente nueva", señala Lior Shamir, profesor y responsable del estudio. "Vale la pena estudiar qué hace que la música de The Beatles sea tan distintiva, y la informática y el big data pueden ayudar".

Shamir y su equipo habían desarrollado previamente una tecnología de análisis de audio para estudiar la comunicación vocal entre ballenas, y ampliaron el algoritmo para analizar los álbumes de The Beatles y otras bandas como Queen, U2 y ABBA. En estos casos, el algoritmo fue capaz de deducir el orden cronológico de los álbumes de otros grupos analizando solo los datos de audio, sin las imágenes de los espectogramas. Aún así, identificó fuertes similitudes entre dos álbumes de Tears for Fears lanzados con 15 años de diferencia.