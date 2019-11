Mentalidad abierta para abrazar la aceleración

Al entorno emprendedor se le presupone apertura de miras. Una mentalidad abierta capaz de transformar y dinamizar empresas tradicionales. Bien sea por la juventud o que por las venas de las startups corre la innovación, estos proyectos agitan todo tipo de sectores. Sin embargo, en el debe aparece un elemento muy costoso para ellas como es la inexperiencia y la falta de acceso a actores consolidados. Aquí es donde las aceleradoras juegan un papel fundamental. Algo que en Correos han decidido bautizar como Reto Lehnica, que afronta su tercera edición -el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 13 de diciembre- con sus miras puestas en proyectos relacionados con tecnologías emergentes, logística, social y servicios públicos.

Para que el año de duración del Reto no se pierda en el tintero, Miguel Ángel Díez, director del ISDI Accelerator, opina que una startup ha de adentrarse en este modelo por algo más que la búsqueda rápida de dinero. La falta de financiación es muy problemática para estas iniciativas que acaban de empezar su andadura empresarial, pero no todo ha de girar en torno a los euros. “Lo importante es el acceso al mentoring y a trabajadores muy experimentados. La única forma de éxito es que adopten sus recomendaciones. En una aceleradora trabajan con gente con mucha más experiencia que ellos”, argumenta.

Carlota Mateos, CEO de PlenEat, participó en una de las ediciones anteriores del Reto. Encontró en Correos a un aliado esencial para comprobar si su comida ecológica podía distribuirse a cualquier domicilio sin que los gastos de envío dispararan sus precios económicos. Como sostiene, necesitaba comprender cómo funcionaba la logística -“la capilaridad de Correos llega a todas partes”, añade- para optimizar este servicio que quería incorporar. Contaba con un planteamiento inicial, pero abierta en todo momento a desviarse de la hoja de ruta prevista. “Lo que me enseñaron en la aceleradora es oro. Claro que estaba dispuesta a cambiar mis ideas iniciales. Tienes un problema si no lo haces. Estarías fuera de la lógica de lo que significa emprender”, reflexiona.

El Reto Lehnica está destinado a startups, pero Correos también ha tenido que abrirse a nuevos caminos internos. La innovación no proviene únicamente de los proyectos que aceptan. “Para que una gran empresa aproveche el trabajo realizado en la aceleradora ha de entender qué es una startup y cómo trabaja. Son muchas más las ventajas cuando apuesta por este modelo. Tiene poco que perder”, argumenta Díez. Para que el engranaje no se detenga, todos tienen que comprender qué papel juegan, lo que no significa que adopten posturas inamovibles. “Todo el rato hay que absorber. Las aceleradoras dan muchísima información fresca, sin ideas contaminadas. ¡Es valiosísimo!, comenta Mateos.

Una puerta de acceso al talento

La retención y el acceso al talento se ha convertido en un problema para la gran mayoría de organizaciones. Los programas de aceleración suponen una oportunidad para corregirlo. Colaborar con perfiles innovadores les abre la puerta a una serie de trabajadores que, por otros cauces, no habrían conseguido. No representa el motivo principal ni para aceptar un proyecto ni para embarcarse en el Reto, pero sí una derivada que no conviene menospreciar. “Aceleras a una decena de startups y solo te quedarás con un par. No obstante, accedes a unos perfiles valiosos para tu empresa. Es más fácil captar el talento disruptivo gracias a estos programas”, razona Díez.

El resultado final del año depende de ambas partes, al igual que todos los frutos recogidos una vez terminada la aceleración. Para Mateos no cabe duda de que fue un tiempo más que bien invertido, si bien su startup contaba ya con un modelo de negocio probado. “El nivel de implicación de Correos es muy alto. Son también unos apasionados de la innovación. Aprendimos muchísimo durante nuestra estancia”, concluye. Las aceleradoras ni son novedosas ni una metodología transgresora, pero esto no le resta validez. Al final, todo depende de una mentalidad abierta para acercarse a un entorno bastante maduro en España. “No tengas miedo, pero infórmate bien de quién está detrás, cuáles son las condiciones, qué ofrecen… Míralo bien porque estás asociándote”, aconseja Díez.