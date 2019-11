Inteligencia artificial para convertir a tu perro en una hiena

Alguna vez has visto una cebra haciendo el pino? Lo más probable es que no, pero seguro que puedes imaginar la escena. Esa inferencia es un talento especialmente humano que conocemos como "generalización". Por exótico que sea el animal, basta que te enseñen una foto para que puedas formar una imagen mental del mismo en otra postura. A las máquinas, de entrada, no se les da tan bien imaginar.

Este fue el punto de partida para la última aplicación generativa desarrollada por Nvidia: un traductor de imágenes que transforma la cara de tu perro en la de cualquier otro mamífero. "Todos nos hemos cruzado por la calle con un chihuahua que es del tamaño de una cobaya y tiene la actitud de un pastor alemán. Con GANimal, puedes hacer realidad el alter ego de tu mascota proyectando su expresión y postura sobre otros animales", presentan.

Cuestión de clics

Jaguares, tigres, osos, hienas, suricatos, leones y perros de una larga lista de razas son ahora identidades al alcance de tu mascota. Basta subir una foto a la plataforma, seleccionar la cara del animal y ejecutar la traducción.

La flexibilidad es una característica clave en este sistema. Mientras que anteriormente se han desarrollado herramientas similares pero centradas en una sola tarea -traducir perros a caballos-, GANimal trabaja con lo que le echen. "A través de practicar la solución de diferentes tareas de tradicción, la red aprende ageneralizar para traducir animales conocidos en animales que nunca ha visto antes", explica Ming-Yu Liu, investigador principal en el equipo de visión artificial de Nvidia.

Un pequeño paso para el algoritmo

GANimal es para Liu un paso más hacia el objetivo de programar redes neuronales con una imaginación que emule la humana. Su equipo ya ha trabajado en herramientas similares, como GauGAN, que convierte cualquier garabato en un paisaje realista.

Mientras tanto, ¿para qué sirve un traductor de perros? Puede parecer anecdótico, pero las posibles aplicaciones de una tecnología como esta son más prácticas de lo que crees. GANimal tiene especial potencial en el sector cimenatográfico: ¿Quieres una hiena realista pero no quieres hacer sufrir a un animal salvaje o viceversa? Que se ponga el perro, que ya lo traduces luego.