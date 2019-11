Las aulas cambian los cuadernos por las tabletas

Profesores, alumnos y familias comparten deberes, calificaciones y datos personales (a veces incluso alergias alimentarias o historial médico) desde plataformas de gestión académica y herramientas colaborativas como Apple Schoolwork, Google Classroom, Google G Suite for Education o Microsoft Offi ce 365 Education. Al ser gratuitas, ¿se cumple el tópico de que el producto es el propio usuario? ¿Las grandes tecnológicas siguen la evolución de estos perfiles para ofrecerles productos a medida? Ainhoa Marcos, de Microsoft, insiste en la máxima protección de esas identidades digitales. “Nuestro negocio no son los datos ni la publicidad. No manejamos ni tratamos la información de los alumnos porque ni siquiera tenemos acceso a ella. Cumplimos con el Reglamento General de Protección de Datos y los estándares de privacidad más altos, dado que el ámbito educativo es uno de los más sensibles al trabajar con menores”. La misma idea comparte Google desde su página web cuando afirma lo siguiente: “No hay anuncios en los servicios principales de G Suite for Education y la información personal de los alumnos no se usará para crear perfiles para orientar anuncios”. Por su parte, Apple es igual de tajante en la descripción de sus soluciones para este entorno: “No vendemos la información de los alumnos y nunca la compartimos con terceros con fines publicitarios o de marketing. Y nunca creamos perfiles basados en el correo electrónico o el uso que los alumnos hacen de internet”.