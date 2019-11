El reto de migrar a la nube para abrir la puerta de la innovación

Las tecnologías de las organizaciones se basarán en plataformas cloud. Según Alfons Buxó, la tecnología en la nube impregnará a todas las empresas para crear valor y la evolución natural será trasladar todos los programas a cloud. “Vemos que habrá una transformación en el valor de las organizaciones. Se usará un abanico de tecnologías sobre plataformas, todas cloud, y se centrarán en generar valor tanto a los clientes como a la propia empresa a través de la diferenciación. Será importante la individualización para tratar con el cliente de forma personalizada. En negocios será todo automatizable, pero lo más importante es la creatividad, crear modelos probarlos, fallar e ir a otros”, asegura. Evolución hacia un sistema de consumo de servicios. Por su parte, la responsable de tecnología en Ferrovial, Esther Málaga, estima que cloud permitirá llegar de forma natural a sistemas personalizados y ágiles. “Estamos yendo hacia un mundo más inmediato y cloud proporciona la velocidad necesaria y más personalizada. También, nos encaminamos a un mundo como servicio. En ese sentido consumiremos servicios y no nos importará sobre qué están hechos. Y por encima de esas infraestructuras los que nos va a permitir es llegar al big data, al blockchain o la computación cuántica. En nuestro mundo, más allá de las regulaciones, ayudará mucho a acercarnos a los ciudadanos, a la gestión de nuestros aeropuertos, carreteras, para crear valor añadido a los ciudadanos de forma rápida e instantánea”.

Mejora competitiva en costes. Por último, Enrique Solbes, director de tecnología en Banco Sabadell, señala que las posibilidades de creación e innovación serán casi ilimitadas gracias a la tecnología cloud: “Dentro de 10 años probablemente no nos preguntaremos por qué llevamos cosas al cloud sino por qué no lo usamos. Usaremos el cloud para obtener mejoras competitivas en costes y ser capaces de crecer a costes marginales cero. No tendremos problemas ni límites para la innovación. Podremos usar la inteligencia artificial, nueva tecnología y abrazar nuevos modelos de negocios que servirán para prestar mejor servicio a los clientes”.