Las ‘apps’ más utilizadas por un experto en virus que atacan a los móviles

Juan Santamaría (Madrid, 1973) es una caja de sorpresas: guitarrista autodidacta, amante del rock progresivo, fanático de la bicicleta y entusiasta guardián de los mercados financieros que siempre tiene en su punto de mira la cotización de las empresas de software. Pero si algo realmente le apasiona es la ciberseguridad. Su cargo como consejero delegado de la empresa española de antivirus Panda así lo demanda.

“Hay que tener confianza cero”, dice. Sobre todo cuando navegamos en internet en cualquiera de nuestros dispositivos. “¿Es difícil? Claro”, arguye. Pero existir en una realidad paralela (como es la web) exige ser mucho más incrédulo. Hoy, estamos en un mundo mucho más conectado, pero también más endeble. “Somos vulnerables en todo momento”, insiste. Al menos cuando nos enchufamos a la Red y esparcimos nuestros datos sin ninguna precaución.

“Ningún dato personal debe menospreciarse, todos son importantes”, agrega el directivo de esta compañía en la que el socio mayoritario es el fondo de inversión Investing PROFit Wisely (IPW). Santamaría —que por seguridad prefiere usar el sistema operativo de Apple: “Es menos vulnerable”, justifica— enumera tres hábitos fundamentales para no ser víctimas de un malware (software malicioso): el uso de una VPN (red privada virtual, en sus siglas en inglés), el cambio de las contraseñas cada dos o tres meses y la actualización del sistema en los dispositivos móviles.

Las recomendaciones no van dirigidas solo a los usuarios particulares, sino también a las empresas. “Las grandes compañías son las favoritas entre los ciberdelincuentes porque tienen un mayor retorno [monetario]”, explica el consejero delegado de esta firma con presencia en 180 países.

En España, por ejemplo, tres de cada cuatro empresas han sufrido un ciberincidente en los últimos seis meses, según una encuesta de Deloitte entre más de 50 compañías. Las favoritas, según este informe, son las que facturan entre 2.000 y 5.000 millones de euros. El teléfono móvil o la tableta de cualquier empleado puede ser la puerta de entrada para un ataque, dice Santamaría. “La mayoría de los dispositivos en el mercado comparte ficheros con Dropbox o Google Drive, lo que significa que todo está inmediatamente en la nube y a veces está poco segura”, detalla.

“La ciberseguridad debería ser una de las mayores preocupaciones de las empresas y de los usuarios”, afirma quien tiene encriptado desde su smartphone hasta el ordenador. “En el móvil recurro al borrado remoto de datos: si extravío algo no tengo una filtración de información”, destaca. “Esta es una manera sencilla y económica, pero nada masiva… ¿Si he sido atacado? Que yo sepa, no. Pero quizás soy un perfil un poquito más paranoico respecto a la media”, concluye.