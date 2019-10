La crisis climática, el gran reto de la transformación de las empresas

Los años acabados en nueve son maravillosos para las efemérides de internet”, anuncia Jaime García Cantero, director de contenidos del Foro Retina tras recordar que un 29 de octubre de 1969 se mandó el paquete de datos inicial de la red. Un recuerdo añejo que se acompaña de música de la época: Hendrix, The Beatles y Víctor Jara en el inicio de la cuarta edición de Retina LTD, evento organizado por El País con el apoyo de Santander y Telefónica como impulsores globales; Abertis, Accenture y Renfe como socios anuales y Prosegur como patrocinador de la sala de Innovación.

Medio siglo después del nacimiento de internet y varios años de revolución digital nos dejan al borde de una nueva época: la llegada a un entorno posdigital, en el que la transformación se da por supuesta.

En aquel año 1969, Telefónica empezó a poner redes de datos en España, lo que la convirtió en la primera en hacerlo en todo el mundo. “Somos una compañía casi centenaria. Y algo constante durante todo este tiempo es que siempre hemos estado en la vanguardia”, aseguró María Jesús Almazor, CEO de Telefónica España.

En este nuevo paradigma posdigital, el medio ambiente juega un papel crucial, como aseguró la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. “Antes, el medio ambiente estaba en un segundo orden; ahora es tan importante como Hacienda”, aseguró.

Miguel Jiménez y Teresa Ribera

Según Ribera, los avances están llegando al sector empresarial. Sobre todo en el campo energético. “Se trata de que todo el mundo integre la necesidad de hacer esta transición energética como una variable fundamental. Los consumidores ya valoran las medidas medioambientales, quien no se dé cuenta está cometiendo un error de estrategia”. Y añade: “Hacerlo bien en la transición ecológica no está reñido con el desarrollo económico, al revés. Pero introducir todos los cambios no es tan sencillo”.

La asunción de que la transición ecológica es irreversible ha llegado a las compañías, también a las más longevas. “Creemos en el proceso de descarbonización, estamos convencidos de que es el camino que debemos seguir”, admitió Antonio Llardén, presidente de Enagás, durante la mesa dedicada a sostenibilidad ambiental. “A mí me da miedo hablar de objetivos a 2050, no sé qué tecnologías habrá entonces y corremos el riesgo de dormirnos, pero una de nuestras apuestas es ahora el hidrógeno”, subrayó el ejecutivo.

Una empresa también energética, aunque con solo ocho años de trayectoria frente al medio siglo de la gasista, ve el cambio todavía más cerca. “Estamos totalmente convencidos de que tener una planta solar fotovoltaica o una batería eléctrica en casa se va a convertir en un estándar de vida tal y como hoy lo es tener un cuarto de baño”, sentenció Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz.

María Jesús Almanzor, CEO de Telefónica España Pablo Monge

El sector transportes tampoco se queda al margen de esta transición, de la que la ciudadanía ya se siente partícipe. “A mayor sensibilización de la población vamos a tener más demanda, en tanto que emitimos cuatro veces menos dióxido de carbono que los coches y siete menos que los aviones”, indicó Isaías Táboas, presidente de Renfe Operadora. “Calculamos que sacaremos de la carretera unos seis millones de vehículos anuales”, añadió.

En este mismo sentido se pronunció Katherine Hamilton, presidenta de 38 North Solutions. “Estamos en una crisis existencial para el presente y futuro de nuestro planeta”, aseguró. Pese a esta ape­lación casi catastrófica, Hamilton abrió pequeños halos de luz con respecto a la transición energética. En la última década, la producción de los paneles solares y los molinos de viento no tiene comparación posible. En este contexto, España, que ha conectado más capacidad solar en 2019 que en los diez años anteriores, progresa adecuadamente, “pero tiene margen de mejora”.