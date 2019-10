Así será el mundo cuando los humanos se extingan, según el arte y la tecnología

Qué ocurriría si la raza humana se extinguiera en 2019? ¿Cuál sería la imagen que dejamos del mundo? ¿Y su repercusión en el resto de seres vivos? Varios artistas visuales y sonoros invitan a descubrir, a través de la tecnología, las huellas que dejamos de nuestro presente visitadas desde un hipotético futuro. El resultado puede verse en el espacio artístico 104, un antiguo mercado de París, que sirve de escenario para este universo imaginario. Tiene lugar justo en una época en la que el ser humano se cuestiona su futuro inmediato y su sustitución por los robots y la inteligencia artificial. A través de creaciones inmersivas que se sirven de sonidos, imágenes e instalaciones interactivas, los artistas rinden homenaje a un mundo pasado, el nuestro, pero sin nosotros.

La exposición recrea "una exhibición de arte contemporáneo digital abandonada desde el año 2019, tras la desaparición del hombre, en la que las obras han seguido funcionando de manera independiente, sin sus creadores ni su público", explica su comisario, Gilles Alvarez, según recoge Claudia Zapater para la agencia EFE. La exposición plantea un planeta sin humanos en el que los otros géneros, como el vegetal o el robótico, encuentran formas de cohabitar.

Tras la desaparición del hombre, muchos aparatos pierden su utilidad original, pero llegan a un entendimiento cordial entre sí, como en el caso de la obra del italiano Michele Panghero: un organillo y un respirador artificial, que interpretan juntos un acorde musical sujeto al ritmo constante de la respiración. Otro de los espacios propone una exhibición explícitamente arqueológica, con todos los símbolos de nuestra civilización digital: errores 404, emoticonos, me gustas de redes sociales o incluso un captcha grabado en piedra, ya que "los humanos tenían que asegurarse de que ellos mismos no eran robots".

La joya de la corona es lo que el comisario describe como una "puerta hacia otra dimensión", la simulación de una discoteca, obra del músico Alexander Schubert, con un sonido fuerte y unas luces excesivamente penetrantes que no dejan percibir el tamaño de una sala que parece no tener fin. Está abandonada, pero sigue funcionando sola: "Hay algo cínico en ella, incluso mórbido. Es un entretenimiento que ya no sirve, pero continúa recreando las sensaciones que experimentaban los humanos, que sentían la necesidad de mover sus cuerpos al ritmo de músicas primarias para evadirse de sus vidas", explicó Alvarez.

La exposición esboza un futuro más bien distópico, un tanto oscuro, aunque también algo divertido, para que los visitantes reflexionen sobre el mundo actual. Uno de sus objetivos es abordar el control que ejerce sobre nosotros la tecnología, hasta qué punto aceptamos su sumisión y cómo puede llevarnos a la extinción, a nuestro reemplazo por los robots y la inteligencia artificial. Obra tras obra, la muestra permite al espectador verse reflejado en situaciones y comportamientos propios de la época actual: el narcisismo, la necesidad de aprobación, el poder de los dispositivos digitales en la vida diaria o la sociedad de consumo.

La exposición, abierta hasta el 9 de febrero, se enmarca en la Bienal de artes digitales Némo, que presenta un arte en constante mutación, un diálogo entre las nuevas tecnologías, la ciencia y los desafíos sociales de la transformación digital preguntándose en esta edición si la raza humana está destinada a desaparecer.