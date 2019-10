Teresa Ribera: “El medio ambiente era de segundo orden; ahora es como el ministro de Hacienda”

La tecnología nos puede ayudar en casi todo a la transicion, siempre y cuando la utilicemos bien". Así ha arrancado la ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, su intervención en la cuarta edición de Retina LTD, el evento que organiza EL PAÍS con el apoyo de Santander, Telefónica, Abertis, Accenture, Renfe y Prosegur. "Hoy tenemos capacidad de hacer modelos, de seguir nuestros patrones de comportamientos… Poder utilizar el big data para poder saber cómo actuar es una ventaja", aseguró en una charla con el subdrector de EL PAÍS y director de Cinco Días, Miguel Jiménez.

Ribera aseguró que resulta "interesante ver qué significa la inteligencia artificial para la mejora económica y la inclusion social". Asegura que los avances están, finalmente, llegando al sector empresarial. Sobre todo en el campo energético. "La idea de la transicion está calando en las empresas. Ha costado el arranque masivo, algunas estaban acostumbradas a regulaciones estrictas".

En otras ha costado un poco más: "En agua o energía ha sido más obvio", aseguró. "Se trata de que todo el mundo lo integre como una variable fundamental. Ya se está sintiendo como un valor por parte de los consumidores, quien no lo respete está cometiendo un error de estrategia".

El cambio hacia una sostenibilidad medioambiental nos afecta a todos, en su opinión. "Hemos descubierto en muy poco tiempo que el mundo es mucho más pequeñito de lo que creíamos. Que desaparezca la Amazonía no es un problema local, nos afecta a todos", explicó. "Europa tiene mucho que aportar ahí. Nos estamos dando cuenta de que hacerlo bien en la transición ecológica no se riñe con el desarrollo económico, al revés. Pero introducir todos los cambios no es tan sencillo, hay que construir la senda que nos permita que ello sea posible".

Todo empieza en el comienzo

Los años acabados en nueve son maravillosos para las efemérides de internet”, anuncia Jaime García Cantero, director de Contenidos del Foro Retina. Tras los destellos de la performance de Hamill Industries ha sonado Woodstock, los Beatles, Víctor Jara… “Podríamos tirarnos toda la mañana poniendo canciones del año 69”, afirma. “Hace 75 años, en Harvard, se ponía en marcha el primer ordenador. Hace 25 de Amazon. 20 de la wIfi. 15 de Facebook y de la salida a bolsa de Google, y tan solo 10 de WhatsApp”.

La nueva edición de la gran cita anual de esta cabecera marca otro cambio de era: la llegada a un entorno postdigital. “En este entorno hay que empezar a olvidar las maratones y empezar a pensar en las sucesiones de carreras de 100 metros”. Un cambio de ritmo que ya retrató El Roto: “Con las nuevas tecnologías me informo al segundo y lo olvido al instante”.

En el 69 también, Telefónica empezó a poner redes de datos en España. “Somos una compañía de 95 años, vamos a por los 100. Y cuando piensas en ese camino, piensas que hay algo muy común: siempre hemos estado en la vanguardia”, asegura María Jesús Almanzor, CEO de Telefónica España. Desde las redes de datos hasta el buque insignia de la casa, ubicado en Gran Vía, que fue uno de los primeros rascacielos de Europa. “Cuando piensas en la compañía que quieres ser, no tienes que olvidar nunca de dónde vienes y lo que has sido”

El plan del gigante es pasar del cobre a la fibra: ser una compañía tecnológica multinacional, dejando el sector de la voz en una pequeña pieza de engranaje. Pero el cambio va más allá de las nuevas herramientas y de la propia Telefónica. Mucho más está en juego: “El 40% de las pymes no van a estar en cinco años si no se digitalizan, el 85% de los empleos del año 2030 todavía no existen, el 70% de nuestros empleados van a necesitar algún tipo de formación digital para continuar trabajando”.

Miguel Vicente, adelante a la inversión

El peligro no es solo para las pequeñas y medianas compañías que copan el tejido empresarial del país desde tiempos inmemoriales. Las recién llegadas -en forma de startups- se enfrentan a dificultades para alcanzar rondas mayores de financiación. “La inversión media de los fondos de capital riesgo está muy por debajo de la media europea”, señala Miguel Vicente, presidente Antai Venture Builder y Barcelona Tech City.

Vicente, que ha pasado por emprendimientos de la talla de Wallapop y Glovo, ve la elección del momento adecuado como un factor clave para asegurar el éxito en este entorno. “Creo que los espacios para disruptir están hoy principalmente en el sector asegurador, el fintech, el proptech y el de salud”, prescribe.

Tecnología hospitalaria

El siguiente ponente, el director gerente del Hospital Sant Joan de Deu, Manel del Castillo, explicó las primeras decisiones que tomó cuando entró en la organización. “Optamos por la tecnología, la alta complejidad y la especialización”, explicó en una conversación con Jaime García Cantero.

Tras esta primera etapa, llegó la crisis y, con ella, una nueva decisión: “Este no es un cambio circunstancial, sino de paradigma, y nos encontramos con un dilema: volver atrás y recortar gastos o, por el contrario, incrementar ingresos. Por eso nos abrimos al mercado internacional”. Y lo hicieron: en 2012, tenían doce pacientes internacionales. Ahora reciben diez peticiones… al día. "La innovación ha sido importante, pero la clave han sido las personas”, asegura. Hay tres elementos clave: el talento, el compromiso y la compasión, “y esto ha sido un hallazgo que desconocíamos al comienzo”.

Del Castillo explicó a su vez que ha puesto en marcha mucha “innovación organizativa”, instaurando un modo de funcionamiento horizontal, creando unidades alrededor del conocimiento. Además, han rediseñado los procesos en torno a la “experiencia del paciente, cocreando muchos servicios conjuntamente con las familias". El tercer elemento ha sido la transformación digital para un proyecto llamado Hospital Líquido, que venía a decir que los flujos tienen que estar más allá de las paredes, lo que les ha llevado a crear servicios como el portal del paciente o la atención en redes. "Tenemos 60.000 contactos, y la mayor parte proviene de fuera de España”.

¿El futuro? “Queremos consolidarnos como hospital global, y creemos que podemos consolidarnos como uno de los top ten de los hospitales pediátricos del mundo. Nuestra misión es atender de forma humanista a gente vulnerable, y es difícil encontrar un paciente más vulnerable que un niño enfermo”.

Omar Hatamle, de Infinity Ventures, durante su intervención Pablo Monge

Nasa style

Omar Hatamleh, el director ejecutivo del Infinity Institute y exdirector de Innovación, Ingeniería, NASA JSC, se preguntó cómo puede ser el futuro en los próximos 50 años. Recordó que no se sabe cómo van a ser los empleos. "Ni siquiera dónde vamos a vivir”.

Según los datos de Boston Consulting, el mercado de los robots va a valer 70.000 millones en 2025. No solo competimos con estas máquinas desde un punto de vista manual: "También desde el punto de vista intelectual”, avisó. “Carreras en Medicina, Arquitectura... Podemos discutir cómo se van a modificar, pero es un hecho”.

Hatamleh puso de manifiesto tres pilares: la complejidad de los algoritmos, la potencia de los ordenadores y, por último, el big data. “Tenemos una gran cantidad de datos que nos dan la posibilidad de avanzar realmente”. En su opinión, lo bueno de la inteligencia artificial es que podemos poner en práctica el aprendizaje colectivo, lo que hace a las máquinas cada vez más efectivas y eficientes”.

Este cambio afectará a nuestro consumo. En su opinión, en un futuro nos limitaremos a comprar modelos y a imprimirlos en casa, lo que puede incluir, incluso, la comida. “Nos movemos a tal velocidad que es difícil hacer predicciones, pero gracias a la cantidad de datos y a la inteligencia artificial será más fácil llevar a cabo mejores predicciones".

“Existen dos tipos de tecnologías, las evolucionarias y las revolucionarias”. Sin embargo, recordó que el ratio de fracasos es muy alto, así que recomendó “no poner los huevos en una sola cesta” y tomar “riesgos medidos”. El directivo ensalzó aspectos que, a priori, pueden resultar contradictorios: la inestabilidad es positiva, el fracaso es una opción valiosa si se extraen enseñanzas, el pensar de forma distinta es la única forma. Citó en este sentido a Albert Einstein: “Si todos pensamos igual, estamos todos equivocados”.