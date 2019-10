Internet no habla árabe: un equipo de iraquíes trabaja para traducir la red

Antes de que el Estado Islámico tomara la ciudad de Mosul, Ameen al-Jaleeli descargó una contundente remesa de artículos de Wikipedia para poder acceder a ellos si, como imaginaba, perdía el acceso a internet. Sus sospechas se confirmaron en julio de 2016. "Leer me permite sentir que sigo siendo un ser humano, especialmente al vivir en nos dominios del Isis, porque el conocimiento no tiene límites", señala en un artículo de The Guardian.

El pedacito de internet que salvó Ameen al-Jaleeli estaba, por supuesto, en inglés. Por el momento, la red no habla árabe, más bien lo chapurrea. Solo un 0,6% del contenido de internet está en esta lengua, pese a que es la cuarta más hablada entre los usuarios. De esta experiencia y las inconveniencias de una realidad que no cambia nace el proyecto que Jaleeli ha impulsado junto a un equipo de estudiantes de traducción de la Universidad de Mosul.

La casa de la sabiduría (en árabe)

Ahora que la ciudad ha sido liberada, el grupo trabaja para corregir el desequilibrio. Están traduciendo al árabe páginas de Wikipedia, artículos académicos, y trabajos de trascendencia en literatura, ciencias, filosofía para construir lo que han bautizado como House of Wisdom -la casa de la sabiduría- y democratizar el acceso al conocimiento para el mundo árabe.

Hasta el momento, la organización ha añadido más de dos millones de palabras a la Wikipedia árabe, incluidas entradas sobre mujeres en ciencia, derechos civiles, diversidad religiosa, evolución y teorías de la conspiración.

Atravesar tiempos muy duros nos ha ayudado a entender mejor el mundo y a tratar de mejorar nuestro conocimiento

Vocación de mejora

"Quiero hacer algo bueno como alguien de Mosul, y demostrar al mundo que podemos conseguir cosas. Atravesar tiempos muy duros nos ha ayudado a entender mejor el mundo y a tratar de mejorar nuestro conocimiento", asegura no de los estudiantes que colabora con el proyecto, Momen Mohamad.

El proyecto está integrado en la organización Ideas Beyond Borders, cuyo fundador, Faisal Saeed Al Mutar, ha visto House of Wisdom pasar de ser un proyecto de traducción a un movimiento juvenil. "Esta es gente que tiene todos los motivos para sentirse desesperanzada -todo lo que conocen es guerra y destrucción-, sin embargo, se levantan cada mañana y traducen historias de cultura y diversidad porque quieren ser parte de la solución que haga de su país un lugar mejor", explica a The Guardian.