Francisco Polo: “No es necesariamente malo que la legislación vaya por detrás de la tecnología”

Que el cargo de Francisco Polo (Valencia, 1981) no esconda toda una trayectoria profesional dedicada al emprendimiento. Su condición de secretario de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital desde hace algo más de un año no ha borrado más de un lustro dedicado a la fundación de una startup como Actuable y a la dirección en España de la plataforma Change.org. Con este espíritu innovador correteando por sus venas, no podía eludir la cita del South Summit en Madrid para compartir experiencias con los que otrora fueron sus compañeros de fatigas. Ahora los saluda desde el púlpito público, pero sus pasiones siempre le acompañan, como es el caso de los videojuegos. “Intento sacar ratos para jugar pese a la agenda que tengo. Ahora estoy enganchado a Ni no Kuni, de la Nintendo Switch”, comenta durante la entrevista.

¿Qué aportan al entorno emprendedor eventos masivos como el South Summit?

Sirven para visibilizar que hay nuevos actores en el sector económico, como son las startups. Es un espacio abierto al que puede acudir quien quiera, ya sean empresas, asistentes o inversores. Permiten que más gente acceda al conocimiento, la financiación y el talento.

También las Administraciones Públicas tienen hueco en este ecosistema.

Las Administraciones Públicas tienen que convertir a España en un Estado emprendedor. Fomentar el círculo virtuoso de inversión en startups y que se internacionalicen. El reto en España está en que las startups no saben crecer más allá de las primeras fases.

¿Cuál es su idea de emprendedor?

La de aquellos que entienden los retos de este ecosistema, como, por ejemplo, que en España haya menos inversión para startups que en el resto de países de su entorno o que luchen por formar, atraer y retener el talento. No puede ser que en nuestro país liguemos la idea de éxito a vender inmediatamente una startup. Hay que cambiar este objetivo y hacer que los innovadores tengan la ambición de escalar sus empresas, comprar otras y ser grandes campeones.

¿Es peligroso que la tecnología vaya por delante de las leyes y que las grandes tecnológicas tengan más poder que los propios Gobiernos?

Los países y la legislación siempre han un tanto por detrás de los fenómenos disruptivos y tecnológicos. No es necesariamente malo. Hay que comprender el fenómeno, cuál es la aportación positiva y los efectos negativos que pueden tener en la vida de las personas, para luego hacer una buena regulación. La legislación no puede desincentivar la innovación ni tampoco desproteger el bienestar de las personas. Estamos ante un proceso de digitalización que nos afecta de muchas formas. Podemos optar porque avance como quiera, tal y como refleja la serie Years and Years, o podemos decidir gobernar la digitalización.

¿Es asumible para las startups que haya fondos de inversión que les exijan quedarse con hasta un 80% de su negocio?

No puede reprocharse que un inversor invierta y busque un retorno importante. Esto impulsa la economía y que las personas desarrollen sus ideas. La pregunta es saber qué papel ha de adoptar el Estado, que debería resolver los grandes retos del ecosistema para que las startups tengan una fortaleza adicional.

La legislación no puede desincentivar la innovación ni desproteger el bienestar de las personas

¿El machismo y la brecha de género es uno de estos grandes retos que mencionas?

Así es. Tenemos que poner en marcha un programa de desarrollo, atracción y retención del talento femenino. En España tenemos un 19% de emprendedoras, un porcentaje muy parecido al resto de países desarrollados. Es un número bajo. Las economías no pueden desperdiciar ese talento. Con políticas de igualdad podemos ganar esta batalla y solventar el reto de que la mitad de la población esté en las startups que darán forma al futuro.

¿Cómo podemos encontrar el talento digital adecuado y prevenir su fuga a otros países?

Las stock options —un complemento a las retribuciones económicas destinado a trabajadores, directivos y colaboradores de una empresa— son un modelo que permite atraer el talento en igualdad de condiciones, como hacen en Reino Unido, EE UU e Israel. Ahora mismo, distribuir stock options en España es imposible. El esquema SEIS (Seed Entreprise Investment System), que busca incentivar los business angels y dar coherencia al sistema de inversiones y desinversiones, también es interesante.

¿Los incentivos fiscales son una variable muy importante para encontrar el talento adecuado?

No. Aquellos países que ofrezcan algo más que incentivos fiscales son los que atraerán de verdad el talento. Si estás en un sitio donde no vives a gusto, sin buena educación o con mala sanidad pública, lo más normal es que desarrolles tu carrera profesional en otro lugar. En España hay intangibles, como la buena calidad de vida y la igualdad en el permiso de paternidad y maternidad que no los promocionamos en el entorno digital. Esto es un foco de atracción y retención del talento.

¿Qué soluciones aportas para que el emprendimiento no parezca solo un asunto de las grandes ciudades?

La brecha territorial hay que resolverla. Existe como una visión extendida de que la innovación solo sucede en las grandes ciudades, pero en toda España, por ejemplo, hay hambre por contar con este ecosistema. Uno de los proyectos que pueden articular la digitalización del territorio es de la red de incubadoras y aceleradoras del Estado. Se trata de conectar todos los espacios existentes. Que un emprendedor de Cáceres hable al mismo tiempo con un inversor de Barcelona y un ingeniero en Málaga.

Pero hay zonas de la España vaciada en las que las infraestructuras digitales brillan por su ausencia.

España tiene un 99% de cobertura 4G y un despliegue de fibra óptica del 80%.España tiene más fibra que Reino Unido, Francia y Alemania juntos. Somos el quinto país del mundo. Queremos ser uno de los primeros países de 5G, que su base es la fibra óptica. Podemos ser punteros en esta tecnología. Desplegamos en su momento dos pilotos de 5G y ahora hemos abierto otra convocatoria para 11 más, en los que solo podrá haber uno por Comunidad Autónoma.

Afrontas una nueva campaña electoral en pocas semanas. ¿Crees que la gente es consciente de que los partidos políticos utilizan información de plataformas digitales para segmentarla y enviarle mensajes totalmente personalizados?

La cuestión es de privacidad, de cómo se procesan sus datos, qué se hace con ellos, qué valor tienen, si tienen que pagar impuestos o no… esto es lo que la gente empieza a entender y comprender. Nosotros queremos aprobar una tasa digital porque hay una aportación de valor por parte de los datos de los usuarios a grandes plataformas, que luego explotan económicamente.