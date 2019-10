De la ‘startup’ que quiere acabar con las colas a la que recupera archivos borrados de tu ordenador

¿Alguna vez te han robado el ordenador y has perdido documentos importantes? ¿Te has llevado alguna sorpresa a la hora de pagar una factura? ¿Has llegado tarde a algún sitio por hacer cola en una tienda? Hay personas a las que buscar soluciones a problemas cotidianos como estos les han llevado a fundar sus propias startups. También están quienes crean sus propios negocios al considerar que han tenido ideas brillantes o encuentran una oportunidad de negocio que no pueden desaprovechar. En el South Summit, un evento celebrado en Madrid que conecta a startups con inversores y corporaciones, es posible encontrar empresas con historias de todo tipo. Estas son cinco de las startups españolas que se han dado cita en este auténtico escaparate de innovación:

Loozend: la ‘startup’ que evita que pierdas archivos

A José Manuel Arnaiz le robaron el ordenador en 2009 cuando estaba a punto de lanzar su nueva empresa. Dentro del dispositivo, guardaba documentos importantes que intentó rescatar. “Me costó muchísimo recuperar información y no logré recuperarlo todo”, recuerda. Cuatro años más tarde, decidió desarrollar junto con Alexis Altmann la solución a este problema: “Algo que evitase la incomodidad del backup y la falta de garantías en la recuperación”.

Así, con el objetivo de evitar la pérdida de cualquier dato, nació Loozend —una de las 100 startups finalistas del South Summit—. “A diferencia de los sistemas de backup tradicionales, lo que hacemos es guardar en orden cronológico toda la información que se ha ido guardando en el disco, de manera que somos capaces de mostrar al usuario el estado completo de su disco en cualquier momento del pasado segundo a segundo”, explica Arnaiz.

Asegura haber desarrollado una tecnología capaz de guardar en la nube “todo, todo el tiempo y para siempre”: desde cada versión de un documento a archivos temporales, los programas utilizados e incluso la papelera de reciclaje. Esto, según Arnaiz, puede resultar muy útil si se sufre un ciberataque: “Cada vez hay más ataques de ransomware dirigidos, que son capaces de secuestrar no solamente lo que tienes en tu disco duro sino también los discos que tienes en la red”.

Loozend no permite al usuario borrar ningún archivo para siempre aunque quiera hacerlo de manera consciente. “Nuestro sistema evita que tú o alguien que se hace pasar por ti pueda borrar algo. Es la clave para que el ransomware no pueda molestar. Si dejásemos que se borrase selectivamente, no podríamos proteger”, afirma. Solo “en un hipotético caso en el que pasarás semanas sin tener acceso a internet, podrías llegar a perder el trabajo que has estado haciendo mientras estabas fuera de conexión”. La startup, formada por 10 personas, ya ha comenzado la comercialización del producto. Arnaiz explica que cuenta con unos 300 usuarios particulares y se han firmado una docena de contratos de distribución para España. Espera tener más de 60.000 clientes al final del año que viene.

Streamloots: la plataforma para interactuar con streamers en tiempo real

Mientras que la industria de los eSports no para de crecer, hay jugadores que se han convertido en auténticos influencers. Consiguen cada día que millones de espectadores visualicen en directo la retransmisión de sus partidas. Incluso tienen seguidores que están dispuestos a pagar por interactuar con ellos. Aquí es donde los fundadores de Streamloots, una de las startups ganadoras del South Summit, vieron una oportunidad de negocio.

“Estos influencers tienen audiencias muy grandes pero no son capaces de monetizarlas. Pese a que cuentan con miles de fans dispuestos a comprar cualquier cosa de ellos, no tienen un producto que ofrecerles”, explica Alberto Martínez Guerrero, CEO de la startup. Algunos trabajadores de la empresa, que también han sido gamers, sabían que “lo que más valor aporta a un espectador es tener la atención de ese influencer durante unos minutos”. Por ello, decidieron convertir las interacciones en tiempo real con estos jugadores en un producto.

Streamloots permite a los espectadores desde echar una partida con el jugador o elegir el personaje con el que va a jugar a no permitir que se pueda curar durante toda la partida. E incluso pedirle “cosas muy locas” como hacer que cante una canción, haga sentadillas o se disfrace de superhéroe o de dinosaurio. Pero es el influencer el que decide de antemano qué tipo de acciones está dispuesto a realizar.

La startup, que tiene 26 empleados, ya cuenta con 8.000 influencers en la plataforma y 100.000 compradores de cartas. Para interactuar con un gamer, el espectador no puede comprar una interacción de forma directa, sino que compra un cofre. Dentro de cada cofre, hay tres cartas con interacciones o combinaciones aleatorias: “Esto permite al influencer decidir con qué probabilidad quiere que salga cada carta. Imagina que es un streamer famoso tiene la carta de ‘jugar una partida conmigo’. No puede jugar con 100.000 personas”. La clave del éxito de la startup, según Martínez, está en que “permite al espectador formar parte e incluso cambiar el contenido que se está creando en tiempo real”.

Buy Yourself: el Amazon Go de las tiendas

Imagine entrar en una tienda, coger las prendas que más le gusten y llevárselas sin necesidad de pasar por caja. Al puro estilo del supermercado Amazon Go, en el que los clientes se llevan productos sin perder tiempo en pagar, Luis Manuel Pérez y Guillermo H. Villalón crearon Buy Yourself. Se trata de una startup finalista del South Summit que transforma el teléfono móvil en un punto de venta en tienda para que sea posible pagar y recoger un producto sin necesidad de esperar colas.

“La idea de negocio surgió de nuestra necesidad como compradores. Estábamos a punto de presentar en un hackaton en Barcelona y necesitábamos una americana para la ocasión. Así que fuimos a una tienda de ropa. Al ir a pagar, tuvimos que esperar más de 10 minutos para poder comprar. Nos dimos cuenta que la experiencia de compra ideal debería ser entrar, coger el producto e irte. Y que la tienda se encargase de cobrarte automáticamente”, cuenta Villalón.

Para ofrecer una experiencia de compra completamente autónoma a los clientes, crearon Buy Yourself. Una vez en la tienda, el comprador tiene que acceder con su móvil a una web, escanear los productos que se quiere llevar y pagar. Todo desde su smartphone. Esta solución, que ya se ha probado en pilotos con retailers como Misako o El Ganso, proporciona un ahorro del tiempo de los dependientes de entre el 74% y el 100% por cada proceso de venta, según Pérez: “Los dependientes de las tiendas realizan una labor muy importante de recomendación de productos y de asistencia que nos aporta un valor diferencial como clientes. Sin embargo, gracias a nuestra experiencia de compra, liberamos a los dependientes de realizar tareas necesarias, como es el cobro de los productos, pero que a nosotros no nos aportan ningún valor”.

Polaroo: la solución para recibir una única factura al mes

Una factura para la luz. Otra diferente para el agua, para internet o para el gas. Llevar el control de múltiples facturas cada mes puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza, según David Rovira: “Gestionar y optimizar facturas es una pérdida de tiempo”. Basándose en su propia experiencia como consumidor, decidió buscar un remedio a esa situación. El resultado fue Polaroo, una startup que nació en 2017 con la idea de ahorrar tiempo, dinero y preocupaciones a los usuarios.

La empresa, que cuenta con un equipo de 10 personas e inversores de siete países distintos, optimiza de manera simple la gestión diaria de los pagos domiciliados y unifica en una única factura todos los servicios del hogar. “Te registras, nos dices qué servicios quieres unificar y con qué empresas estás. Nuestro software coge todas las facturas y te propone proveedores con mejores valores, precios y condiciones. Además, una vez te podemos optimizar todos tus servicios, te ofrecemos un pago mensual unificado de todos tus facturas”, afirma Rovira, cofundador y COO de Polaroo.

Este pago es siempre el mismo. Un algoritmo, que tiene en cuenta el perfil del usuario y lo que ha gastado en el pasado calcula el consumo medio anual de todos los servicios: “Siempre nos pagas lo mismo, pero hay meses que cobramos más de lo que consumes y otros que cobramos menos de lo que consumes. Se estabiliza”. Por el momento, Polaroo permite unificar facturas de electricidad, agua, gas, mantenimiento, reparaciones o coche eléctrico y espera cerrar acuerdos próximamente con compañías de telecomunicaciones y seguros.

Gyrobikers: una aeronave para volar entre ciudades

Guillermo Villabrille Prades de pequeño soñaba con sobrevolar los cielos. En 2011, empezó a perseguir su sueño. Primero, realizó investigación básica en mecánica de fluidos. Y más tarde, se puso manos a la obra con el diseño de dos aeronaves que pretende comercializar próximamente: el Gyrobike y el Gyropack. Villabrille, CEO de Prades I+D y de la startup Gyrobikers, compite con esta última aeronave unipersonal eléctrica en los premios Gofly, patrocinados por Boeing en EE UU. De hecho, acaba de clasificarse para la tercera fase y final Fly Off, que se celebrará en febrero de 2020 en San Francisco.

La aeronave está pensada para que el piloto viaje solo y sentado. “El dispositivo consiste en una cabina o fuselaje que cuelga de un ala en forma de disco que contiene un conjunto de palas orientables en su interior y que puede rotar alrededor de los tres ejes por accionamiento del piloto”, explica su creador.

Gyropack está pensada para vuelo interurbano, “como las aeronaves ultraligeras aptas para vuelo libre, ya sea trike o ala delta motorizada”: “La idea es aterrizar en las afueras de las ciudades y circular por el interior de estas con sistemas de movilidad terrestre eléctrica o sostenible. Posteriormente vamos a desarrollar nuestros modelos de aerotaxis, cuando la normativa para vuelo urbano lo permita”. Pero la startup aún está en una fase inicial. Villabrille ha realizado pruebas y espera tener la versión definitiva de la aeronave a finales de año. Después, espera comercializar las 10 primeras unidades en 2021 bajo pedido.