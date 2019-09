¿Tienes móvil con 5G? Enhorabuena, vas a fardar mucho (y poco más)

Lo has oído hasta la saciedad: la tecnología 5G y su potencia insuperable va a revolucionar todas las industrias, desde el transporte hasta la medicina pasando por el vehículo conectado. Y claro, si eres de esos que hace cola para comprar el último Iphone o el último Pixel querras tener YA tu teléfono 5G.

Si lo tienes, por ahora solo te va a servir para presumir, según han asegurado dos analistas de Sanford C. Bernstein (Chris Lane y Samuel Chen, para más señas) a la agencia Bloomberg. A pesar de ser mucho más caros, los teléfonos compatibles con este prometedor servicio ultrarrápido no ofrecen ventajas prácticas frente a los modelos más recientes 4G, que ya bajan contenido a velocidades muy superiores a las requeridas para transmitir vídeos de alta definición. “Tener el teléfono inteligente 5G más nuevo, y lo que es igualmente importante, mostrarlo podría ser su mayor ventaja”, escribieron los analistas. “Especialmente si es uno de los primeros. Para un milenial en busca de pareja incluso podría ser una prueba de que es un buen partido”, aseguran con sorna.

“No vemos ningún argumento racional para que un consumidor cambie a 5G”, aseguran los analistas en una nota para clientes. “Y, sin embargo, hay gente que se está cambiando”, exclaman.

Por ejemplo, la operadora surcoreana SK Telecom Co. alcanzó un millón de suscriptores a 5G el mes pasado, 140 días después de introducir el primer servicio comercial del mundo, que representa aproximadamente el 3,5% de su base de usuarios. China tendrá alrededor de 170 millones de teléfonos inteligentes 5G disponibles para el próximo año, según estimaciones de China Telecom Corp. La compañía pretende captar 60 millones de usuarios 5G para su red. Los operadores en Estados Unidos, Australia y otros mercados también han introducido servicios 5G en zonas limitadas, con planes para ampliar la cobertura en todo el país en los próximos años.

Tener un móvil con 5G es como tener una televisión 4K en un país donde ningún canal emite en 4K: un sinsentido. Pasó lo mismo con los televisores 3D: mucho márquetin, todo el mundo a comprar una tele 3D y ahora ya nadie se acuerda”, remarcó recientemente a EL PAÍS Retina el emprendedor y mimbro de la Internet Society, Andreu Veà.

Los móviles 5G no ofrecen a los usuarios garantía de futuro porque la tecnología no ha madurado y continuará evolucionando, mientras que un teléfono 4G nuevo seguirá siendo un dispositivo de vanguardia en dos años, aseguran Lane y Chen.

¿Cuánto tardarán estas aplicaciones y nuevos casos de uso en llegar a los consumidores? ¿Cuándo podrán estos, siquiera, beneficiarse de las descargas ultrarrápidas que promete el 5G? “A pesar de las nuevas características prometedoras, los consumidores tardarán en aprovecharlas”, afirma Alejandro Barrera, consultor en innovación y editor de The Aleph. Ruiz cree que hacia 2021 los usuarios españoles ya podrán disfrutar ampliamente de 5G en sus teléfonos inteligentes. Más conservador se muestra Veà, que no cree que esto ocurra en un periodo inferior a cinco años. En esta línea, el informe de Ericsson prevé que hasta finales de 2024 el 5G no llegará a un 30% de las suscripciones móviles en Europa occidental.

¿Cuál es el problema? Según Bloomberg, los primeros teléfonos 5G no pueden acceder a las bandas de ondas milimétricas que se agregarán en los próximos años para cumplir con la promesa de alta velocidad y baja latencia de la tecnología.

El pasado domingo, el gigante chino Huawei anunció que ha comenzado a probar en más de 20 circuitos de ciudades chinas las primeras funcionalidades del coche conectado, que terminará de definirse "completamente" y se lanzará "de forma masiva" cuando esté generalizado el uso del 5G, han indicado portavoces de la firma tecnológica. Sus coches usarán el C-V2X, un sistema de conexión inalámbrica solo para coches compatibles con el 5G, es el que usa la firma para que la red móvil llegue al vehículo, a modo de teléfono inteligente o smartphone.