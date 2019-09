Ni con Google ni sin él: así es la metamorfosis forzada de Huawei

Se ha dicho hasta la extenuación –incluso desde la propia compañía– que Huawei es solo un peón en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En el centro del debate está su tecnología 5G, que cuenta con ventajas competitivas respecto a la de otros rivales. Una de ellas es un precio más económico.

El 5G servirá como habilitador para la renovación de la industria, un campo que el presidente Donald Trump ha mostrado interés por fortalecer en su país. Al mismo tiempo es el sector que ha encumbrado a China como potencia económica mundial.

Consciente de que las nuevas redes son una pieza clave para su situación, Huawei anunció recientemente que estaba dispuesto a compartir sus tecnologías 5G con compañías estadounidenses. Lo hizo a través de cauces no oficiales, a través de una entrevista del fundador Ren con el periodista de The New York Times Thomas Friedman, sin que nadie acuda a la mano tendida de momento.

La resolución del conflicto no depende solo de su vertiente internacional. Dentro de Estados Unidos también hay consecuencias. En agosto el gobierno estadounidense concedió una prórroga para poder comerciar con Huawei durante los próximos 90 días. Uno de los motivos podría estar en que de los 70.000 millones de dólares que Huawei gastó en componentes el pasado año, 11.000 millones fueron a parar a firmas de Estados Unidos, como Qualcomm o Intel.

Las esperanzas de alcanzar un acuerdo antes de final de año dependerán también de las cercanas elecciones en Estados Unidos. A finales de 2020 el país irá a las urnas y las decisiones de la Administración Trump en este asunto se verán condicionadas por los posibles réditos electorales. En octubre se reabren las negociaciones bilaterales entre China y Estados Unidos. No está previsto que Huawei esté en el orden del día, pero seguro que planeará sobre las conversaciones.