Ver ‘Doctor Who’ te abre la mente a la ciencia

Llevar grabado en la memoria el parloteo chirriante de los daleks no es inocuo, según ha comprobado Lindy A. Orthia tras entrevistar a más de medio millar de seguidores de la ficción televisiva que vio nacer a estas sanguinarias criaturas: Doctor Who. La investigadora, que acaba de publicar el resultado de su estudio en el Journal of Science Communication, buscaba determinar el efecto de la ciencia ficción en la audiencia. “Los impactos reportados va desde impulsar a los participantes a comprobar la ciencia de Doctor Who a inspirarles a perseguir carreras científicas o, más comúnmente, impulsar a los televidentes a pensar más amplia y profundamente en la posición social de la ciencia”, adelanta en el artículo.

La longevidad de la serie televisiva británica -que comenzó a emitirse en 1963, sobrevivió a un hiato de más de 20 años y estrenó su más reciente temporada el año pasado- ha sido clave para este estudio, puesto que ha permitido medir el impacto de estos contenidos a largo plazo y en múltiples generaciones.

De acuerdo con la encuesta, el doctor y sus viajes espacio-temporales a bordo de la cabina telefónica más famosa de la televisión han contribuido a las elecciones vitales de sus seguidores y a sus ideas sobre la ciencia en un grado relativamente alto, al menos ejerciendo cierta influencia o reforzando intereses existentes. Además, los encuestados también refirieron que la serie les motivó para profundizar en otras disciplinas: historia, sociología, filología, derecho, desarrollo de videojuegos, escritura creativa…

Mismas serie, distintas conclusiones

Desde el punto de vista social, Orthia ha encontrado que Doctor Who, en líneas generales, promociona el valor positivo de la ciencia. Las valoraciones concretas son, sin embargo, variopintas. Para un participante, la lección principal resultó ser “no pierdas tiempo intentando explicar obviedades a gente estúpida”. Otro, en cambio manifestó haber aprendido algo ligeramente distinto: “La ciencia tiene su lugar, pero no es necesario forzar a todo el mundo a adentrarse en ella […]. También me recuerda que la ciencia es para servir a la humanidad, no para lucirla con arrogancia”. No en vano, las aventuras del doctor y sus compañeros se han emitido en más de cincuenta países e incluso han revelado cambios en sus posturas ideológicas sobre ciertos asuntos con el paso de las temporadas. Esto último tampoco es extraño, dado el constante trasiego de escritores, directores y actores que supone una saga con tanto recorrido.

“Este estudio demuestra la potencial importancia de la ficción como medio de comunicación de la ciencia. También demuestra la naturaleza contingente e impredecible del impacto de la ficción en sus diversas audiencias, puesto que la gente puede interpretar mensajes clave de manera diferente y tener contextos personales distintos en los que aplicar nuevas informaciones e ideas”, sentencia Lindy.