Andrés Galeano: “Antes la censura se hacía ocultando y ahora se hace sobresaturando”

Andrés Galeano (Mataró, 1980) es un fotógrafo sin cámara. “En realidad tengo una, pero casi no la utilizo”, explica desde su estudio en Berlín. “Estamos en un mundo lleno de imágenes, así que no hace falta producir más, sino reflexionar sobre ellas y cómo las usamos”, sostiene. Por eso él trabaja con fotografías prestadas, tanto analógicas como digitales, a través de las que se cuestiona nuestra relación con todos esos estímulos visuales que recibimos a lo largo del día. “Desde Duchamp el arte ya no es la cosa en sí, sino la mirada”, nos recuerda.

“Yo trabajo con encuadres que hicieron otras personas, los readapto y recontextualizo en mi discurso artístico. Mi foco es la fotografía que cualquiera pueda hacer. Vivimos en la edad de oro de la fotografía amateur, los móviles hace tiempo que se anuncian por la calidad de su cámara. Antes la censura se hacía ocultando, y ahora se hace sobresaturándonos. Hay tantas imágenes que no vemos ninguna”, relata.

Afotos (No pic) es el nombre de una de las últimas exposiciones de Andrés Galeano. En ella reflexiona sobre la ausencia de imagen, cuando no hay nada que ver

Donde no llega ni "Godgle"

El trabajo de Galeano comienza, por tanto, por una búsqueda, bien de viejas fotografías encontradas en mercadillos, como su proyecto Unknown Photographers, o en la Red. “Como artista, trabajo con las tecnologías que están a nuestro alcance, y Google es una”, cuenta. Así nació Google in View, una obra que nos plantea preguntas sobre lo que él llama “Godgle”, ese dios moderno que guía nuestras vidas. “Dentro de Google Street View busqué lugares remotos que han sido fotografiados por personas anónimas, y no por el propio coche de Google, hasta encontrar errores, puntos ciegos, unos lugares casi de esperanza a los que ni siquiera ese dios omnipresente puede llegar”.

Todavía vivimos en un analfabetismo visual importante

Otra de las reflexiones de Galeano pasa no por la imagen, sino por su ausencia. Su proyecto Afotos (No pic) se centra en lo que vemos cuando no hay nada que mostrarnos. “Me interesaban esas imágenes que aparecen cuando estás comprando online y un producto no tiene foto, la imagen para un producto que no tiene imagen. Me hizo preguntarme si todavía es posible ver imágenes que no nos quieren vender nada. En este caso, las veo como fotos en huelga, que dicen ‘no nos mercantilices”.

Galeano recuerda a Walter Benjamin cuando aseguraba que “el analfabeto del futuro no será aquel que ignore la escritura, sino el que ignore la fotografía”. “La imagen siempre es una mentira, pero todavía vivimos en un analfabetismo visual importante. En la escuela primaria nos deberían enseñar a desconfiar de las imágenes".