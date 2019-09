Need for Speed, 2014

La saga 'Fast & Furious' iba ya por su sexta entrega cuando se estrenó 'Need for Speed'. El éxito de aquella dio alas a la franquicia de Electronic Arts para dar el salto a la gran pantalla. Al volante, literalmente, pusieron a Aaron Paul, que venía de triunfar con 'Breaking Bad'. Con todo, no terminó de despertar el entusiasmo del público ni de la crítica y pasó más o menos sin pena ni gloria por cartelera. Al año siguiente de su estreno, 'The Hollywood Reporter' anunció que se había confirmado el desarrollo de una secuela ambientada en China, pero no se ha vuelto a saber nada del tema.