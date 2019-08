Luis Tosar, un actor con alergia al ‘streaming’

En el thriller Quien a hierro mata, Luis Tosar (Lugo, 1971) es un enfermero que cuida de un famoso narco gallego. “Hay un móvil que tiene relevancia al final porque le da ventaja”, desvela. En lo personal, usa poco el WhatsApp: “Tardo mucho en responder y me olvido de los mensajes”. No es espectador de series en streaming (“Tener que ver tantas horas me provoca ansiedad”), aunque ha aceptado rodar Los favoritos de Midas para Netflix, “entre otras cosas, porque son solo seis episodios”.

Antes de ser actor, Luis Tosar comenzó como músico. Sigue manteniendo a su grupo, Di Elas, con el que hace lo que llama “power rock”. “La aplicación que utilizo más a menudo es Cleartune, un afinador para la guitarra que uso desde que tengo iPhone. Nunca lo he cambiado, es de los clásicos”.

Ajeno a las redes sociales (“He tenido que denunciar suplantaciones en Twitter y Facebook”), elige el vinilo (“En cuanto a fidelidad, supera a la música comprimida”) y el cine, en sala: “Tengo ganas de llevar a mi hijo pequeño que está acostumbrado al tamaño tablet”. Del avance tecnológico destaca rodar en digital porque “da más tranquilidad y libertad, ya no ensayas tanto”, y asegura que su próxima compra será un televisor de alta definición. “Me ha costado adaptarme a esa textura, como de vídeo de bodas, aunque lo prefiero al proyector que tenía antes”. Revela que le aterrorizó la distópica Fahrenheit 451 (“Pensé que podría ocurrir”) y que protagonizaría una de Terminator. “Robert Patrick como T-1000 es increíble”. Pero, ¿viviría en un mundo así? “Prefiero la conquista del Oeste, ir en tren, a caballo, rodeado de bisontes. Los veía de pequeño en Lugo”.