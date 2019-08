YouTube elimina vídeos de peleas de robots al confundirlos con animales

La gestión de contenido en YouTube empieza a ser motivo de debate constante: hay problemas de asignación de derechos intelectuales que hacen que personas que no son las creadoras de los vídeos acaben llevándose el dinero por las visitas; la plataforma pone cada vez más trabas a los youtubers que la alimentan; y, recientemente, una investigación de The New York Times encontró que el sistema de recomendaciones automatizado de YouTube puede mostrar vídeos de niños preadolescentes con poca ropa a usuarios que consumen vídeos de contenido sexual. Lo último es que la plataforma ha estado eliminando vídeos de robots que luchan entre ellos al confundirlos con imágenes que muestran "inflicción deliberada de sufrimiento animal". ¿Qué le está pasando a los algoritmos de YouTube?

El youtuber Maker's Muse fue el primero en darse cuenta del error de YouTube, que afectó a varias cuentas de canales que suben batallas entre máquinas que tienen lugar en el programa BattleBots. La dinámica es simple: dos maquinitas programadas para pelear y defenderse se enfrentan en un cuadrilátero. Solo puede quedar una en funcionamiento. Las máquinas chocan, saltan piezas y chispas y acaban desvencijadas.

Cuando los algoritmos de YouTube analizaron las imágenes identificaron a los robots como animales y automáticamente catalogaron los vídeos como no aptos para estar en su plataforma. Según recoge MIT Technology Review, los correos electrónicos que recibieron los usuarios afectados decían que "no se permiten vídeos de animales obligados a pelear" y retiró el contenido alegando crueldad animal.

"Dada la falta de claridad sobre los procesos internos de YouTube es difícil decir por qué fueron eliminados estos vídeos", se lee en la publicación. "Algunos tenían nombres de animales en el título, pero no sabemos si fue uno de los algoritmos de la plataforma o un humano que tomó la decisión de eliminarlos". YouTube asegura que, después de que le comunicaran el error, se restablecieron las imágenes, remarcando que los usuarios pueden cuestionar la decisión de la empresa cuando se elimina su contenido del sitio.

YouTube está bajo presión para aumentar sus esfuerzos en la moderación de los vídeos. Una de sus apuestas era el diseño de algoritmos que ayudara a los humanos a tomar decisiones, pero parece que no le está yendo muy bien. "Si confía demasiado en la eliminación automática de vídeos, corre el riesgo de molestar a las personas en las que confía para ganarse la vida: los propios propietarios de los canales".

En un futuro no muy lejano

Aunque la eliminación de estos vídeos fue obviamente un error, la investigación ha demostrado que los humanos nos sentimos incómodos cuando vemos que los robots son tratados injustamente. Kate Darling, investigadora del MIT Media Lab, participó en una investigación que indagó sobre cómo a menudo tratamos a los robots como si estuvieran vivos y por qué nos genera sentimientos negativos verlos doloridos o maltratados. Darling, que también es especialista en ética de robots, asegura en esta charla TED que "estamos lejos de desarrollar robots que sientan emociones, pero ya tenemos sentimientos hacia ellos" Asegura que estamos preparados biológicamente para proyectar la intención y la vida en las máquinas y que esto podría ayudarnos a comprenderlas mejor.