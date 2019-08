Monedas digitales, la revolución que apoyan las ‘big tech’

Estamos ante una revolución de la banca digital que abarca tres dinámicas importantes. Primero, los cambios brutales del consumidor a la hora de gestionar sus finanzas y pagos; la amenaza de las fintech y las big tech. Y a esta revolución se añaden dos importantes cambios tecnológicos: el desarrollo de la tecnología blockchain y el nacimiento de las criptomonedas, una unidad abstracta, cuyo valor viene dado por la credibilidad que le otorga el sistema económico.

Las criptomonedas permitirán realizar transacciones entre dos personas o entidades, teniendo a fedatarios del acuerdo a un número de entidades que velarán por la validez de la transacción.

¿Qué es lo que pasa y va a pasar? El ritmo de cambio en el sector financiero y tecnológico es incesante, por lo tanto, no prometo dar a conocer exactamente lo que va a pasar. Pero si que existen unas tendencias que apuntan a una pequeña conclusión.

Nuevas monedas

Primero, hablemos de Facebook. No necesita introducción, pero si necesitamos acordarnos de que esta red social o plataforma, tiene, con más de 2.320 millones de usuarios, una base de clientes mayor que cualquier banco del mundo. Ahora, Facebook promete lanzar la Libra en el 2020, una criptomoneda que ofrecerá al usuario un abanico de operaciones financieras (comprar, pagar, transferir, subscribirse y demás). Esta tendencia ya se veía venir, porque Facebook ya tiene Facebook Payments y no es nuevo al mundo de pagos. Pero Facebook quiere expandir y monetizar este servicio, no solo porque podría ser lucrativo, sino también porque le daría a Facebook un flujo de ingresos lejos de la publicidad y a las ofertas centradas en los datos. La empresa ampliará la oferta a WhatsApp, que está buscando una forma de obtener beneficios económicos, y tal vez le gustaría evitar colocar anuncios en la plataforma. Además, los pagos se realizarían a través de un sistema blockchain, los detalles de que aún no han emergido. Facebook Payments podría y posiblemente sea remplazado por Libra.

Amazon ya tiene Amazon Pay, una forma de pagar en comercios con tu perfil de Amazon, también promete a la hora de ofrecer posibles nuevas monedas o sistemas de pago. Con unos 400 millones de usuarios globales (100 millones de ellos clientes Prime) podría ofrecer una moneda virtual o criptomoneda como nuevo sistema de pago. De hecho, Twitch, (también conocido como Twitch.tv) y la plataforma que ofrece un servicio de streaming de videojuegos en vivo y propiedad de Amazon, acaba de reintroducir silenciosamente los pagos de bitcoin. Y muy recientemente, Amazon registró las siguientes webs Amazoncryptocurrencies.com, Amazoncryptocurrency.com y AmazonEthereum.com. Indicación de por dónde van sus pasos?

Con más de 3.500 millones de búsquedas, Google es el motor de búsqueda más utilizado. La plataforma actualmente está trabajando en una forma de mostrar las monedas digitales en las páginas de resultados (información relevante, historias más importantes y otras monedas digitales similares sugeridas).

En este momento, la interfaz solo funciona para una pequeña cantidad de las monedas virtuales más populares, como Bitcoin, Ethereum y Ripple. Sin embargo, hay planes para incluir un rango mucho mayor de divisas en el futuro. Google también ha estado combinando algoritmos de big data y búsqueda para crear información de grandes blockchains, como Bitcoin y Ethereum, públicamente disponible para los usuarios. Y finalmente aparte de que Netflix tiene una serie dedicada a cryptomonedas, también admite pago en monedas digitales.

'Platform as a business'

Esta frase de origen americano explica el fenómeno de las empresas plataforma y el por qué les interesa tanto las monedas virtuales. Donde quiera que miremos hoy, las empresas de plataforma están en las noticias. Desde las startups más valiosas que están alterando los mercados tradicionales hasta las empresas consolidadas que han desplazado su modelo de negocio desde un enfoque lineal tradicional hasta un planteamiento basado en plataformas.

Ejemplos hay muchos en cualquier sector, pero algunas que merecen atención son Booking.com en el mundo de viajar (ofrecen todo para viajar, hoteles, viajes, alquiler de coches); o la wealthtech Allfundsbank en el mundo financiero, que es la red de distribución de fondos institucionales más grande del mundo (ofrece acceso a la inversión en fondos en su plataforma); o Uber que empezó conectando a pasajeros con conductores de vehículos registrados en su servicio y ahora abarca comida a entrega a domicilio con la reciente compra de Deliveroo. Y por supuesto el liderazgo de las FAAG (Facebook, Amazon, Apple, Google). Una vez creada la audiencia con la plataforma, estas empresas pueden ofrecer una multitud de servicios, y la banca a través de monedas digitales es la próxima.

Más monedas digitales

Hoy en día, los gigantes tecnológicos tienen el control de los datos de sus usuarios porque su supervivencia depende de ello, es su producto principal. Comprenden que la descentralización y la tecnología de blockchain cambiarán la propiedad de estos datos de usuario de ellos mismos a en manos de los usuarios. Esta es es una tecnología de código abierto que no puede ser controlada por una sola entidad. Al igual que cuando Internet interrumpió a las industrias en todos los ámbitos, nadie puede detener la revolución siempre que haya personas dispuestas a asumir el estándar de blockchain.

Comprensiblemente, dada la novedad de las criptomonedas, la mayoría de las principales compañías tecnológicas se han abstenido de implementarlo de inmediato. Pero sin duda alguna, la predicción es que en los próximos 24 meses casi todas las compañías de GAFA tendrán una moneda digital o estarán trabajando en algún tipo de proyecto de criptomoneda.

David Vindel es director europeo de Tecnología, Hill & Knowlton Strategies