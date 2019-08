4. The Power of Privacy

Título original: The Power of Privacy Año 2016. Duración: 28:45 min. País: UK Guion: Carrie Budge, Callum Cooper Dirección: Callum Cooper . Dirección de animación: Matthias Hoegg Producción: The Guardian. Silent Circle.

Premiado con un British Animation Awards en 2016 a la mejor película para televisión (Best Film/TV Graphics), este documental producido por The Guardian realiza una interesante fusión entre la animación y el periodismo. Comienza narrando la historia de la privacidad y llega hasta nuestros días mostrándonos qué poco ha quedado de ella. Aleks Krotoski recorre diversos lugares para reunirse con especialistas a los que les va lanzando retos para explorar nuestra vida digital. “¿Preparada?” Le pregunta Max, -un detective digital al que solamente le ha proporcionado su nombre para que busque todo lo posible sobre ella –“esto es lo que he encontrado rascando un poco la superficie”. Ese “poco” es un mazacote de folios donde está contenida toda la vida de Aleks: sus fotos, sus cuentas, finanzas, los lugares donde ha estado…” Acompañamos a Aleks en su viaje hasta finalizar en una casa futurista que monitoriza cada movimiento. Un entretenido e interesante documental de menos de 30 minutos que nos recuerda una vez más que mucha de la información delicada contenida en la red no es tan privada como nos gustaría pensar. El documental está subido a YouTube por The Guardian.