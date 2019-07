Fernando Colomo: la vida después del celuloide

En su última comedia, Antes de la quema, uno de los personajes usa aún cintas de casete. “No soy tan antiguo”, comenta Fernando Colomo (Madrid, 1946), pero sí es prudente. “Tardé un tiempo en pasarme al cedé. Terminé regalándole los vinilos a mi sobrino. Valían una pasta, tenía hasta de los Beatles”. En sus ratos libres, usa WhatsApp para sociabilizar (“Quedo a través del chat con mis vecinos para sacar a nuestros perros”) y, si pasea solo, es de los que siempre cuenta los pasos. “Es adictivo. Aunque hago el mismo camino, no puedo evitar mirar la aplicación”.

En lo profesional, Colomo no echa de menos rodar en película. “Se perdía tiempo, dependías del plan de rodaje y de los metros que filmabas. Isla bonita (2015) no podría haberla hecho en celuloide”. Aunque hay que tener cierto control a la hora de grabar en digital. “Tienes que saber cuándo parar. Como he tenido la formación anterior, me da libertad, pero no libertinaje”. No le importaría rodar con un iPhone: “Si me lo regalan”, matiza.

Pero confiesa que el futuro le da vértigo. “Casi todas las películas son apocalípticas. Dirigiría un filme con humanos medio robots”. Si le dan a elegir, preferiría visitar virtualmente el fondo del mar que viajar a Marte (“Soy muy de pueblo”), y cree que lo peor de la tecnología es “parecer que estemos como drogados, que nos haga más individualistas”