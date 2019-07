Tinder: las mujeres los prefieren con estudios; a los hombres les da más igual

Venga, nos vamos a creer que nunca lo has usado, así que te explicamos brevemente cómo va. Se basa en tres criterios: preferencia sexual, edad mínima y máxima de las parejas potenciales y radio de búsqueda. Al usuario se le mostrarán perfiles que cumplan con estos tres requisitos. Pueden aceptarlos o rechazarlos. Existe también la posibilidad de un Superlike, con el que el otro usuario recibe una notificación instantánea. Esto no sucede con un like normal. Solo en el caso de que los dos usuarios se den like (o superlike) mutuamente, podrán comenzar una conversación