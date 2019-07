Así funciona MultiFab, el “taller virtual” para diseñadores, ‘makers’ y empresas

Los arquitectos Javier Santamaría (38 años) y Guiomar Contreras (37 años) tuvieron claro ya hace años que querían “hacer realidad” sus ideas y diseños. En otras palabras, fabricar cosas. Se pusieron manos a la obra y montaron Mimétrica, que nació como estudio de arquitectura y evolucionó como startup, hasta llegar a día de hoy a ofrecer distintas soluciones para diseñadores, makers y empresas.

Los dos emprendedores buscan acercar el mundo de la fabricación tradicional al de las tecnologías digitales a través de MultiFab, una plataforma web dirigida no solo a profesionales del sector, sino también a usuarios no especializados interesados en experimentar prácticas do it yourself. Una especie de taller virtual, explican, al que se interesó particularmente la multinacional Leroy Merlin. , que ha adquirido el 53% de Mimétrica.

La startup nació en 2013. “Veníamos de trabajar en estudios”, cuenta Santamaría, “pero nos apetecía poder fabricar nuestros propios proyectos”. Lo primero que hicieron él y su compañera fue “juntar ahorros“ para comprarse una máquina láser y aprender a manejarla. Luego fueron sumando otras herramientas. Y así, a mediados de 2015 ya tenían montado “un estudio de arquitectura y diseño con un taller integrado”.

Ambos cuentan que la fabricación de un producto requiere muchas veces de proveedores, especialistas y tecnologías particulares, cuya búsqueda puede resultar larga y complicada. “Hemos tenido que pasar mucho días de nuestra vida yendo a un polígono industrial a visitar a algún operario, o contactando con distintas personas”, asegura Santamaría.

Así que empezaron a buscar soluciones para tener más al alcance todo este ecosistema productivo. Y las encontraron en la tecnología. El resultado es MultiFab, desarrollada primero a través de un programa europeo, entre 2015 y 2016, y luego presentada a Leroy Merlín. Las partes empezaron a trabajar juntas en 2017.

Cómo funciona el taller virtual

Contreras explica que la plataforma digital ofrece varios servicios, entre ellos FabMaker, que se dirige “a cualquier tipo de diseñador que quiere fabricarse algo y no encuentra una forma sencilla de hacerlo”. La idea principal, detalla, es que este sistema se lo ponga al usuario “super fácil” y le dé la posibilidad de realizar proyectos a medida.

Esta modalidad de MultiFab permite a una persona interesada subir un archivo con el diseño de un objeto y elegir tecnologías y materiales a utilizar para fabricarlo, así como visualizar un presupuesto instantáneo. Si el usuario está conforme y le da a ok, el equipo de Mimétrica se encarga de producirlo y de enviárselo. “Podrá recibir las piezas para montar es objeto, o el producto final. Depende del artículo”, detalla Contreras. También puede requerir asesoramiento directo o a través de una chat online.

La startup cuenta con un taller propio, donde lleva a cabo parte de los encargos. Pero Santamaría y Contreras destacan que también tienen armada una red de proveedores en la que se apoyan cuando no pueden satisfacer el pedido directamente. “El usuario puede encontrar diseñadores, pero también oficios tradicionales, proveedores de materiales o empresas familiares”, asegura Santamaría. Su compañera agrega que un pedido estándar se entrega en 72 horas, aunque el plazo puede ser flexible si el cliente tiene necesidades específicas.

Los dos arquitectos explican que FabMaker nace para dar soluciones a los diseñadores, pero se plantean que pueda captar también a aficionados. “La idea es intentar eliminar la tecnificación que supone fabricar algo”, explica Santamaría, aunque matiza que en Europa el mercado todavía “no está tan preparado” para un servicio de este tipo. “Es una apuesta a medio plazo”, mantiene, antes de precisar que el sistema recibe encargos “todas las semanas”. Según calcula, al eliminar “el desgaste de un proceso tradicional de atención al cliente”, el servicio puede ser “un 20% o un 30%” más barato que el de un proveedor común.

La plataforma digital también tiene un apartado destinado a empresas, llamado FabDesign. Contreras explica que se trata de “un servicio de apoyo” que permite solucionar problemas concretos, por ejemplo en el caso de un constructora que haya levantado un hotel y necesite colocar una pieza específica en uno de los espacios, pero no tenga posibilidad de fabricarlo. “Ofrecemos diseño mezclado con asesoría y fabricación en sí”, detalla. “Estos clientes son diferentes que los de FabMaker, porque lo que quieren es que te encargues de todo, le hagas una buena intervención y termines rápido”, agrega Santamaría.

Una bodega digital para artistas

El servicio más reciente de Mimétrica es FabShop, una tienda virtual que permite a los diseñadores poner a la venta los productos que encargaron a través de FabMaker. “Es la parte que cierra el círculo”, afirma con orgullo Santamaría. Según explica, el equipo de la start-up se ocupa tanto de la fabricación como del empaquetado y del envío al cliente final de un determinado artículo. “Permitimos a los usuarios generar sus propias marcas sin tener que encargarse de la producción, que es bastante un freno para el pequeño diseñador”, afirma.

Con esta bodega digital, lanzada a finales de junio, Mimétrica pretende “fomentar la producción y el diseño locales”, afirman sus fundadores. Actualmente, la tienda virtual cuenta con la presencia de 15 artistas, y el objetivo es cerrar 2019 con 2.000 productos ofertados, añade Santamaría.

Contreras asegura que también se ofrece a los creadores de los productos más exitosos la posibilidad de tener una colección a la venta en las tienda física de Leroy Merlin. En su opinión, MultiFab se puede resumir como “un espacio para crear, pero de forma muchísimo más limpia y directa”.