Mario Casas, el actor más ‘techie’

Soy un friki de la tecnología”, dice un entusiasta Mario Casas (A Coruña, 1986). Una cámara retro y un palo selfi con el que hacer steadycam son sus últimas compras. ¿Lo próximo? “Un nuevo dron, más fácil de manejar”. El que tiene casi le da un disgusto. “Me lo llevé a una playa y acabé en el agua, con los brazos en alto, intentando recuperar la señal con el móvil. Casi me ahogo”. Pero para este techie, los peligros son otros. “Será por Desafío total o Minority Report, pero me dan miedo los robots con inteligencia emocional o control sobre lo humano”. No teme que los efectos digitales puedan suplantar al actor. “Consumo ese cine. Pienso más en rodar una película como Alita o Vengadores que en que me vaya a quitar trabajo”.

En su última serie, Instinto (Movistar+), su personaje es un empresario que diseña un coche avanzado. “El coche del futuro volará como en Blade Runner o El quinto elemento. Veremos los patinetes de Regreso al futuro o drones como el de Duende Verde en Spider-Man”. Aunque si pudiera elegir, huiría a Avatar, “más idílico, sano y limpio”. Y entre cine o plataformas, se queda en medio: “Soy un romántico de los que va a la sala, pero estoy enganchado al streaming. No me llevo el iPad porque me pondría a ver todos los episodios que tengo acumulados”.