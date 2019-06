Las aplicaciones móviles que dicen poder arreglar parejas

La popularización de las aplicaciones de citas cambió la forma en que nos relacionamos con desconocidos, conocemos a gente nueva y buscamos a potenciales parejas. Desde la llegada de Tinder, la app de citas más utilizada en España, este tipo de herramientas se han multiplicado. Acumulan millones de usuarios en todo el mundo que buscan una solución a su soledad, temporal o a largo plazo. Era cuestión de tiempo que aparecieran también las aplicaciones que quieren hacer negocio con el siguiente paso de la relación: la consolidación. Ahora, apps como Lasting —que lo está petando en Estados Unidos con más de 2.000 descargas diarias— prometen ayudar a las parejas a mantener viva la llama. Pero, ¿cómo funcionan?

Lasting es la app más utilizada por las parejas consolidadas en Estados Unidos. Se basa en la idea de traducir una terapia de pareja al móvil. Sus creadores aseguran que aglutina un conjunto de “mejores prácticas” para la relación basadas en 126 estudios revisados por expertos. El software da instrucciones explícitas, por ejemplo, sobre cómo las parejas pueden forjar una conexión emocional fuerte. Comienza evaluando las fortalezas y debilidades de cada uno y, luego, en función de las áreas donde la pareja es "débil", propone sesiones. Una de las herramientas más controvertidas que incluye Lasting son los recordatorios. Los usuarios pueden poner alarmas a lo largo del día que les recuerden que es hora de tener una muestra de cariño con sus parejas. “Son las 9 de la mañana. Hora de darle un beso de buenos días”.

No hay estudios que hayan probado la eficacia de esta aplicación. Pero, según señala Holly Parker, profesora de la Universidad de Harvard, a The Lilly, “si esto funciona, los resultados podrían ser enormemente influyentes”. La terapia de pareja es mucho más cara y todavía está rodeada de cierto tabú que hace que los usuarios no recurran a ella hasta que la relación está realmente deteriorada, lo que hace que sea más difícil arreglarla.

La aproximación que los expertos recomiendan con este tipo de aplicaciones (las que hablan abiertamente de realizar tareas similares a las de los profesionales) es la misma que con los chatbots que ayudan a tratar problemas de ansiedad. En esos casos, es el psicólogo quien debe recomendar la herramienta y el uso que se hace de ella. “Puede ser una ayuda para las personas a las que les cuesta asumir que les vendría bien ir al psicólogo”, explica la psicóloga Elisa Sánchez. Aunque advierte: “También puede convertirse en un problema si una persona que necesita terapia decide no ir porque piensa que con esto es suficiente”.

Hay otras apps más concretas que se alejan de la idea de trasladar una consulta al teléfono móvil. Es el caso de la app Happy couple, que puede resultar útil sobre todo al inicio de la relación. Su objetivo es que lleguemos a conocer mejor a quien tenemos cerca y mantener viva la curiosidad, además de abrir otras líneas de comunicación más allá de las historias que nos contamos todos los días. La app envía preguntas a los dos miembros de la pareja que estos deben responder para ganar puntos.

En este mismo concepto de gamificación se basan otras aplicaciones como ChurriPuntos. Tiene una aproximación mucho más práctica y orientada a resolver las tareas del día a día, que suelen ser fuente de conflictos diarios. Por ejemplo, el reparto de las tareas domésticas. El que mejor lo haga de los dos ganará puntos e incluso premios preestablecidos. Todo se basa en el contrato conductual, muy utilizado en las terapias de psicología de pareja, que refuerza la comunicación positiva, la negociación y el desarrollo de las competencias emocionales.