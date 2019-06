Esta es la historia del ‘youtuber’ de las matemáticas

Nunca tuvo pensado ser youtuber; le daba pánico hablar en público. Ni siquiera pretendía dar clase. Pero, cuando perdió su trabajo, se puso a enseñar en la única academia de matemáticas que hay en Velilla de San Antonio (Madrid). Ahí fue cuando David Calle descubrió que lo suyo era enseñar.

Casi a la vez, azotó la crisis económica y su academia se empezó a quedar sin alumnos. “Muchos padres se habían quedado en el paro y no se podían permitir ese gasto”, explica. Entonces se dijo: “Ni vergüenza ni miedo ni nada. Me pongo a grabar vídeos”.

Ocho años después, su canal tiene 1,2 millones de suscriptores y Unicoos se ha convertido en una de las mayores comunidades de enseñanza gratuita en castellano. Si entra en alguno de sus vídeos le verá explicando funciones, derivadas y probabilidades.

En los comentarios podrá ver cosas como “este hombre me lleva salvando la vida desde 2º de la ESO” o “no todos los héroes llevan capa”. También desde el otro lado del charco: “Hola, soy Lucy y vivo en Panamá. Me has ayudado muchísimo con las derivadas. Por favor, no dejes de grabar vídeos”.

“Creo humildemente que mis vídeos tienen visitas porque transmito ilusión y pasión”. Calle repite esta última palabra por cada cigarrillo que se fuma, es decir, cada pocos minutos. Se nota que realmente le entusiasma lo que hace.

Este empeño le llevó hace dos años a ser candidato al Global Teacher Prize, el llamado Nobel de la enseñanza. Quedó entre los 10 finalistas, gracias al apoyo que mostraron sus alumnos de todo el mundo en las redes sociales.

Uno de los mayores éxitos de Calle es el caso de Adriana Winter. Esta argentina se sacó el bachillerato a los 62 años gracias a Unicoos. Ahora estudia Medicina.

Además, la red de Unicoos se extiende y cuenta con la participación de más profesores y asignaturas que responden una a una las dudas que les plantean los usuarios. “En dos años hemos resuelto más de 300.000”.