Clara Lago, enganchada a ‘Friends’ en Netflix y a Tabata Trainer en su móvil

Aunque se siente más analógica que digital, Clara Lago (Madrid, 1990) confiesa algunas adicciones tecnológicas. La actriz de Ocho apellidos vascos, que le puso voz al videojuego superventas Assassin’s Creed: Origins (2017), afirma haberse enganchado de joven al Rayman y al Crash Bandicoot, hasta el punto “de no parar hasta que me pasaba la pantalla”. Un vicio que cambió por otro: su serie favorita. “Para hacer ejercicio en casa pongo Netflix y veo Friends en bucle. No me pierdo en el contenido y voy sobre seguro”.

Para esa plataforma rueda la serie El vecino, sobre un superhéroe que, adelanta, “usa curiosos gadgets”. Deportista nata, es embajadora de la firma de zapatillas Joma y usó hace poco las redes sociales para compartir un maratón de spinning solidario. “Me cuesta actualizar Instagram porque se me olvida”, reconoce. Eso sí, no puede vivir sin Whatsapp: “Si no me da la vida lo uso para seguir en contacto, lo que llamo mantenimiento base”. Además, continúa su compromiso con el medio ambiente y su Fundación Ochotumbao. “Tenemos que tomar conciencia. Más allá de la obsolescencia programada, hay gente que cambia de móvil solo por tener el último modelo. Un mundo virtual ideal sería el de Avatar, donde los seres conviven en armonía”.