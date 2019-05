La forma en que te mueves por tu ciudad está cambiando: aquí van algunos retos y nuevas iniciativas

La personalización es uno de esos sustantivos deseados por casi todas las organizaciones. En MOVI, el foro de la movilidad futura organizado por EL PAÍS, las ideas que subían y bajaban del escenario tenían el mismo anhelo. Ya fuera en cómo organizar mejor las ciudades, el medio ambiente, la sostenibilidad, vehículos eléctricos o transportes públicos, todas las opiniones de los expertos que pisaron el foro situaron en el centro al usuario. En este examen a la movilidad urbana que está por venir, Anupama Kundoo, arquitecta india, dejó muy claro que las urbes o son para los niños o no serán. “Las ciudades contemporáneas son sitios de sentimientos encontrados y en contra del bienestar humano. Simbolizan estrés, ansiedad y con precios desorbitados”, argumentó.

Dentro de todos los aspectos que afectarán a la movilidad, los servicios de paquetería, en especial la llamada última milla, tiene mucho que decir en la configuración urbana. El comercio electrónico ha cambiado por completo el sector. Una empresa como Correos, siempre asociada a lo postal, ha tenido que reconvertirse ante esta realidad. Como explicó Susana Cuervo, subdirectora de organización, eficiencia y sostenibilidad de Correos, carece de sentido que en el mismo día llamen a la puerta de nuestras casas cuatro empresas de paquetería diferentes: “No hay que crear algo nuevo para esto. Se trata de ofrecer al ciudadano diferentes opciones que centralizan el servicio”.

Una derivada del comercio electrónico es que por las ciudades cada vez se mueven más vehículos. Al querer llegar a todos los domicilios, la contaminación también se ve afectada. “Hablamos de tener una movilidad segura, conveniente y sostenible. Tenemos que introducir tecnologías que contaminen menos. Vamos a contar con más de 1.500 vehículos eléctricos, por ejemplo”, comentó Cuervo. Al aprovechar la tecnología disponible, esta gestión del transporte llevará a Correos, tal y como determinó su subdirectora en este foro patrocinado por su empresa, Endesa y Ferrovial, al control de las flotas y las rutas a partir de big data y con la ayuda de los Ayuntamiento para optimizar sus movimientos urbanos.

Los problemas de movilidad a los que están llegando las ciudades no tienen visos de aminorarse. Para Federico Flórez, director general de sistemas de información e innovación de Ferrovial, la gente se está concentrando cada vez más en los grandes núcleos urbanos, con lo que crea más tensión en los sistemas de movilidad. “Las tecnologías disponibles están cambiando el paradigma. El big data, el machine learning, la conectividad… todo esto permite otras formas de ofrecer movilidad al ciudadano”, añadió. De su empresa ha nacido una app, Wondo, con la que dar a cada habitante la opción óptima para llegar a su destino, sea cual sea el medio de transporte. “Vamos hacia una serie de plataformas donde el usuario se quitará el problema de la oferta. Le dará igual la marca, elegirá el servicio y la mejor forma para moverse por una ciudad”, zanjó.

Electrificar será sinónimo de mejor movilidad

Cuando llegó el turno sobre el escenario de José Bogas, consejero delegado de Endesa, el medio ambiente se abrió paso como elemento central de la movilidad que está por venir. Según sus cifras, en España es el sector del transporte el que más dióxido de carbono emite a la atmósfera, con unos 80 millones de toneladas. “Hay que reducir el consumo de energía, electrificar y aumentar el uso de las renovables en todos los núcleos urbanos”, precisó. Uno de los actores principales de este cambio será el vehículo eléctrico. Como razonó, la ciudadanía ha dado el paso adelante en otras ciudades del mundo antes que en España, pero esto no será un problema siempre y cuando “tanto las Administraciones como las empresas trabajen por ese futuro”.

Con los coches puestos encima de la mesa, el autónomo, el que no necesita conducción, no podía quedarse al margen de cómo ven los expertos la movilidad del futuro. Carl Fierdrich Eckhardt, director del centro de movilidad urbana de BMW, destacó que este tipo de coches no revolucionarán, ni mucho menos, las reglas o la idea que existe del transporte urbano. “Es una oportunidad para estimular el cambio. Según la tecnología, podemos mejorar mucho cómo movernos por las ciudades y servir a las diferentes necesidades de movilidad, hasta para quienes todavía han comprado un coche”, expuso. En su discurso, una de las palabras más repetidas fue la de multimovilidad, la cual empieza a ser y será la gran protagonista. “¡Por eso ya construimos hasta patinetes!”, exclamó.

Del foro salieron decenas de retos, múltiples soluciones y una conclusión generalizada: la movilidad va a copar el debate de muchas ciudades, sino lo ha hecho ya, y no solo por cómo mejorar la forma en que nos trasladamos. “La movilidad afecta transversalmente para organizar y planificar las urbes. La salud, el medio ambiente y la funcionalidad son también claves”, concluyó el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, José María Ezquiaga. La innovación está siendo indispensable en la nueva configuración urbana; pero el tiempo apremia y, en ciertas ocasiones, resulta sencillo perderse ante tanta tecnología. En palabras de Maria Tsavachidis, CEO del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, tenemos todos los ingredientes para mejorar la movilidad. “Si no solucionamos esto ya, tampoco solventaremos otros como el de la contaminación”, afirmó.