¿Qué será del trabajo pasado mañana? La respuesta, en la revista Retina. Este sábado en los quioscos

Algún día puede que este presente sea objeto de estudio como otro de los momentos históricos de transición entre dos épocas. Uno en el que supimos leer, o no, cómo la robotización y la inteligencia artificial iban a mover los cimientos de nuestra sociedad. De todas las opiniones abundantes, expertas, opuestas y necesarias que recoge Miguel Ángel García Vega en el reportaje de portada elijo una del think tank británico Royal Society of Arts: “Resulta absurdo intentar predecir el mañana, hay que prepararse para él”.

En la intersección entre los apocalípticos y los optimistas hay un territorio compartido que habla de la necesidad urgente de elevar el nivel de la educación desde la escuela y fomentar el pensamiento crítico, las habilidades de comunicación y los conocimientos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). También de reflexionar sobre cómo adaptar nuestro modelo económico y social, incluyendo el debate sobre la renta básica universal. A esta transformación se suma otra que deriva de la parte positiva de la ciencia y la tecnología: la multiplicación de la llamada “cuarta edad”, la que empieza a los 80 años. Es decir, nosotros mismos en un instante si lo miramos con perspectiva, como dice Guillermo Arenas en el reportaje sobre vivir cien años. Algunos predicen que este cambio social será mucho más importante que el que plantea la tecnología.

Hay buenos referentes en este número de personas que se han empeñado en cambiar los modelos: Carlota Pi apuesta por una energía más verde y más barata, Gil Shwed ha aceptado el desafío de correr por delante del cibercrimen y Diego Isabel La Moneda lucha por un mundo más justo y colaborativo.