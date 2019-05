Parte del encanto de su trabajo, asegura el dibujante Paco Roca (Valencia, 1969), sigue siendo el formato original. Aunque no rechaza los nuevos canales. “El cómic digital no es un gran negocio, pero llegas al instante a todo el mundo, especialmente al mercado latinoamericano”. La tecnología ha favorecido el auge actual del cómic. “Hacer tiradas más pequeñas era algo impensable hace una década”. También la comunicación, como con Guillermo Corral, cocreador de su última obra, El tesoro del Cisne Negro. “Nos enviábamos mensajes de voz por WhatsApp porque en La Habana él no tenía cobertura”.

Con una buena conexión “ya no es necesario mudarse a Madrid o Barcelona para vivir de esto. Ahora huimos de las grandes ciudades”. El autor de Arrugas no se lleva especialmente bien con ciertos cambios, como mostró en su tira para El País Semanal, que se convirtió en Memorias de un hombre en pijama, cómic adaptado al cine. “Soy de mear largo y odio que los sensores me ignoren y quedarme a oscuras en el baño”. Cuando se le pregunta por una posible novela gráfica futurista, su imaginación fluye: “Dibujaría sobre cómo sería el avance de una sociedad que, por culpa de los robots, está desocupada. ¿Viviremos con pobreza o en un mundo de bienestar para dedicarnos al ocio y al arte?