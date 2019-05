Robots al servicio del tratamiento de aguas

Un gesto tan sencillo como abrir el grifo entraña una complejidad mucho mayor que el simple hecho de girar la llave. Ver cómo corre el agua por todas nuestras casas conlleva una labor de mantenimiento, control e infraestructura repleta de tecnología. Global Omnium, una de las mayores empresas encargada de este negocio, empezó su transformación hace ya más de una década. Su visión del ciclo del agua ha dejado progresivamente atrás los esfuerzos manuales para convivir con la automatización, la técnica y, más recientemente, la robótica. Sensores, drones y cuerpos metálicos han engrosado la lista de trabajadores para colaborar directamente con los humanos con un único fin: ponerse al servicio del tratamiento de aguas.

“Los robots son más precisos y exactos al no contar con el factor humano. La eficiencia del negocio, el aumento de la productividad, el acortamiento de los plazos y la bajada en costes son sus puntos más fuertes”, explica Patricia Pastor, directora de GoHub –el espacio de innovación abierta de Global Omnium–. Para los más agoreros, que no se alarmen. Esta apuesta no significa que los humanos queden relegados a la tiranía de los robots. En un sector tan complejo como el del ciclo del agua, compuesto por numerosos procesos –algunos tan ingratos como el control de aguas residuales–, conviene contar con cierta ayuda tecnológica. “Es una mejora en la especialización y en la salubridad de los puestos de trabajo”, añade Pastor.

Las redes de alcantarillado, donde lo mismo encontramos todo tipo de desechos que ratas y cucarachas, los drones ha cambiado por completo su control y mantenimiento. No debía de ser el trabajo más gratificante antes de su llegada. Tal y como expone Jaime Barba, director de innovación disruptiva y transformación digital de Global Omnium, estos artefactos pueden colarse por las conducciones, recoger muestras del agua residual y todo ello sin poner en peligro a ninguna persona. “Supone un aumento en la prevención de riesgos laborales sin precedentes. Los humanos no tienen que exponerse a nada tóxico. Ahora metemos un dron y revisamos cualquier vertido por estas canalizaciones”, sostiene.

El control de la calidad del agua es una de las principales obsesiones de la compañía. Ni que decir tiene la sensibilidad que comporta prevenir su contaminación para mantener la potabilidad. Si queremos seguir bebiendo del grifo, mejor mantener a las bacterias alejadas de nuestros hogares y fuentes. La legionella es una de las que más combaten porque adoran las aguas estancadas. Gracias a diferentes sensores y robots, la mantienen al margen. “Antes se encargaban un grupo de personas que la controlaban unas tres veces al día. Ahora, con los dispositivos que hemos instalado, el análisis es constante y estas personas pueden dedicarse de verdad a la investigación y la innovación”, precisa Barba.

Un impulso para el I+D+i

Dentro de la hoja de ruta concebida por Global Omnium, la robótica busca aligerar las tareas rutinarias de sus científicos para que puedan centrarse de verdad en la investigación y la innovación. Como razona Barba, de nada sirve tener a biólogos contando protozoos en las muestras de agua todo el día cuando esto puede hacerlo directamente una máquina –que ya han desarrollado–. “Todo lo que liberemos a los trabajadores de procesos rutinarios y repetitivos podemos invertirlo en estrategia, nuevas tecnologías e investigaciones más profundas. Tenemos que superar los proyectos que reparten su tiempo por igual al trabajo físico y la innovación”, zanja Pastor.

El tratamiento de aguas comporta múltiples artistas, aunque las infraestructuras son de las más críticas. En palabras de la directora de GoHub, tenemos que pensar que la mayoría discurren por debajo de las calles, con lo que acceder a ellas implica un coste manual y de tiempo más que importante. Hasta que los robots se han puesto a su servicio. “Con los nuevos sistemas que estamos trabajando, podemos detectar cualquier problema sin necesidad de tener que levantar una calle entera. Esto aporta una agilidad impensable hoy en día”, sugiere a la vez que asegura que esta solución la aplicará a cualquier proceso del ciclo del agua: “Todo con lo que trabajamos son infraestructuras y la robótica nos ayudará con cualquiera”.

Con tanta complejidad técnica, la búsqueda de soluciones disruptivas no tiene fin. El agua, como elemento esencial del día a día, pretende esquivar cualquier contratiempo, por banal que parezca. Desde GoHub, por ejemplo, han impulsado un reto abierto a startups con el que desarrollar robots que levanten las tapas de las alcantarillas –muy pesadas en bastantes casos–. “Lo que buscamos es la colaboración entre máquinas y humanos para mejorar el trabajo. En ningún caso queremos sustituir a los empleados”, afirma Pastor. Mientras recorren este viaje, esta transformación a abierto a Global Omnium un abanico de posibilidades debido a la nueva información que recopilan. “Gracias tanto a un buen big data como a la algoritmia la gestión del agua será cada vez más eficiente e incorporaremos la tecnología que necesitemos de verdad”, concluye Barba.