El efecto ‘hipster’: cuando los alternativos terminan creando su propia tendencia

La mayoría de la gente de tu entorno se ha comprado el nuevo iPhone y tú, en un alarde de rebeldía, has decidido que tu próximo móvil será un zapatófono. No es que no te llame la atención tener un teléfono de nueva generación, sino que estás harto de ver que todo el mundo se sube al mismo carro sin preguntar y no te apetece convertirte en una oveja más del rebaño. Con el tiempo, te das cuenta de que hay una nueva tendencia en la calle: no eres el único que ha optado por el zapatófono. Tu actitud diferencial ha resultado menos original de lo que pensabas. Sin darte cuenta, has terminado por participar en la moda del momento.

Esta situación es, salvando las distancias, más común de lo que imaginas. Jonathan Touboul, matemático e investigador de la Universidad Brandeis, en Massachusetts, ha publicado un trabajo que trata de explicarlo. En él, analiza cómo la manera en la que se transmite la información en la sociedad influye en el comportamiento de las personas dentro de ella. Touboul parte de un modelo de sociedad en la que aquellos a los que denomina conformistas copian a la mayoría y los inconformistas o hipsters tratan de evitarlo.

Para hacer esta distinción, tiene en cuenta el tiempo que necesita cada individuo para percibir cambios en la sociedad y reaccionar en consecuencia. Los retrasos en la propagación de la información cobran especial importancia en la era de internet: no tarda lo mismo en detectar una tendencia una persona que recibe notificaciones en su móvil de los gadgets que acaban de salir al mercado que quien se entera de lo que está pasando por el boca a boca.

La cuestión es que, en su intención de oponerse a la corriente dominante, los outsiders tienden a experimentar una fase en la que se sincronizan para luchar contra lo establecido. Touboul bautiza este fenómeno como efecto hipster.

“Si la mayoría de individuos se afeitan, los hipsters se dejarán barba y si esta tendencia se propaga a la mayoría de la población, volverán a sincronizarse para afeitarse”, señala el estudio. Las decisiones que pueden tomar los miembros de una sociedad, no obstante, son más complejas. ¿Qué pasa si tenemos en cuenta otras opciones, como la perilla o el bigote? Según concluye el trabajo, incluso cuando encontramos diversas opciones, incluso los más independientes comparten entre ellos su decisión discordante.

Lo realmente interesante del modelo del investigador francés es que puede extrapolarse a otros ámbitos sociológicos. Su investigación podría ayudar a comprender más a fondo los sistemas financieros en los que algunos especuladores toman decisiones contrarias a lo que dicta la mayoría para ganar dinero en una bolsa de valores.